Актриса Марина Доможирова: «Для меня большое счастье, когда режиссеры умеют работать в сотворчестве»

Пришельцы среди нас! Вторую неделю на ТНТ в сериале « Планетяне » двое представителей внеземной цивилизации ищут пропавшего сына Императора Галактики. Чтобы не вызывать подозрений, они приняли облик супругов и стараются жить как обычные люди. На экране зрители уже увидели актрису Марину Доможирову , с которой мы поговорили о любимых фильмах и сериалах, а также узнали имя ее любимой актрисы.

Ваш любимый режиссер?

Если рассматривать этот вопрос в плане работы с режиссерами, то не буду выделять имен, чтобы никого не обидеть. Для меня большое счастье, когда режиссеры умеют работать в сотворчестве, открыты к актерским предложениям и в то же время знают, чего хотят.

А если говорить про режиссеров, чьи фильмы я предпочитаю, то выделю Кристофера Нолана, Квентина Тарантино и Эмира Кустурицу.

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

Я киноман, и мне сложно выделить только один фильм. Но если первое, что пришло в голову, то это «Спеши любить». Помню, как после просмотра впервые было долгое послевкусие, осознание, что жизнь человека такая хрупкая и может прерваться в любой момент и лучшее что мы можем делать — любить!

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

Сериалы — это отдельная любовь, я часто записываю советы от друзей и коллег, что посмотреть в будущем. А моей рекомендацией будут «Озарк», «Силиконовая долина», «Тед Лассо», «Черное зеркало», «Олененок», «Мир Дикого Запада». Если из российского, то «Подслушано в Рыбинске», «ЮЗЗЗ», «Библиотекарь», «Райцентр».

Любимая комедия?

Мне очень понравился семейный комедийный сериал «Бывает и хуже». В каждой серии семья попадает в сложные и нелепые ситуации, но благодаря тому, что они вместе, у них получается со всем справиться.

Любимая актриса, которая вдохновляет?

Тут я должна была бы назвать Риз Уизерспун. Она действительно крутая и успешная во всех сферах жизни, такие люди вдохновляют. Но я бы выбрала из зарубежных Марго Робби. На мой взгляд, у нее одновременно и положительное, и отрицательное обаяние, мне такое очень интересно. Если из российских, то Елена Лядова. Она невероятная.

Любимый советский фильм?

Не смогу выделить один, советские фильмы прекрасны. Мои любимые: «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Любовь и голуби».

Что смотрите прямо сейчас?

Сейчас не так много времени на просмотры сериалов, активно снимаем новые проекты. Из моих работ сейчас смотрим проект «Баранкины и камни силы». Интересно, что у нас получилось. И, конечно, сериал «Планетяне» на ТНТ, он выходит прямо сейчас!

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

Из российского я бы показала «Хрустальный». Несмотря на то, что это не мой любимый жанр, сериал произвел на меня большое впечатление. И я, кстати, мечтаю поработать с Душаном Глигоровым. Из своих сериалов показала бы всему миру «Престиж» Сергея Сенцова, очень люблю эту работу. И зная, насколько сильно российские зрители полюбили сериал «Скорая помощь», уверена, что он бы тоже понравился.