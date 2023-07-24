Актеры озвучки сравнили искусственный интеллект с ведьмой Урсулой из «Русалочки»

Исполнительный директор Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) Дункан Крэбтри-Айрленд заявил, что бесконтрольное развитие и применение искусственного интеллекта является реальной угрозой для профессии актера озвучки. Выступая на панели фестиваля Comic-Con, он сказал, что современные технологии могут «красть» голоса исполнителей, и сравнил нынешнюю ситуацию с сюжетом мультфильма «Русалочка» (1989):

Это похоже на историю о морской ведьме Урсуле и русалке Ариэль, первая из которых буквально украла голос последней. Я помню, как впервые увидел этот мультфильм и подумал: «Как ужасно, что эта ведьма украла ее голос, а затем начала пользоваться им в своих целях». Это именно то, против чего мы боремся. Каждый актер должен точно знать, как студии распоряжаются твоей цифровой версией, созданной с помощью искусственного интеллекта.

По мнению Крэбтри-Айрленда, несмотря на все трудности, человечество может повернуть прогресс в нужное русло:

Каждый из нас может противостоять неправильному использованию технологий, просто взять и сказать: «Только мы в праве распоряжаться нашими телами, нашими голосами, нашими лицами».

К нему присоединился основатель Национальной ассоциацией актеров озвучки (NAVA) Тим Фридлендер, который заявил, что организация сотрудничает с Европейским союзом, чтобы включить право на защиту голоса в Закон об искусственном интеллекте, в настоящее время находящийся на рассмотрении в Европейском парламенте.