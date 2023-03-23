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Киноафиша Новости Актер, сыгравший Джа-Джа Бинкса, исполнил роль джедая в третьем сезоне «Мандалорца»

Актер, сыгравший Джа-Джа Бинкса, исполнил роль джедая в третьем сезоне «Мандалорца»

23 марта 2023 17:07
Актер, сыгравший Джа-Джа Бинкса, исполнил роль джедая в третьем сезоне «Мандалорца»

Ахмед Бест благодарен и рад вернуться в новом образе.

Актер Ахмед Бест, озвучивший болтливого инопланетянина Джа-Джа Бинкса в трилогии приквелов «Звездных войн» Джорджа Лукаса, вернулся в космическую франшизу. Исполнитель появился в четвертом эпизоде третьего сезона «Мандалорца», но в совершенно новом образе. Бест предстал в качестве мастера-джедая Келлерана Бека в сцене флешбэка, когда Грогу вспоминает момент нападения на Храм джедаев — именно он спасает маленького спутника Дина Джарина (Педро Паскаль).

По этому поводу исполнитель уже высказался в одной из своих соцсетей, поблагодарив всех, кто его поддерживал:

«Благодарен и рад вернуться. Мне так много нужно сказать. Это займет пару дней. Но сейчас я просто хочу поблагодарить всех, кто оказывал мне поддержку и делал меня лучше».

Джа-Джа Бинкс стал для поклонников космической саги Lucasfilm одним из самых ненавистных персонажей. Из-за роли надоедливого гунгана с планеты Набу на протяжении многих лет Бест постоянно сталкивался с негативом со стороны фанатов и даже травлей. Что касается Бека, то ранее Бест воплощал его в игровом шоу Star Wars: Jedi Temple Challenge.

Пятая серия «Мандалорца» выйдет на Disney+ 29 марта, а финал третьего сезона намечен на 19 апреля.

Фото: Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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