Актер Михаил Кукота ответил на вопросы Киноафиши

В это воскресенье на ТНТ выйдет новый выпуск спортивного хоррор-забега звезд в « Погоне ». Это шоу, в котором знаменитости бегают по районам Москвы от таинственных ловцов в черных костюмах. Сможешь убежать — заберешь крупную сумму. Если поймают — игра окончена. Михаил Кукота, один из участников, ответил на вопросы Киноафиши.

Ваш любимый режиссер?

Леонид Гайдай — мой любимый режиссер, настоящий отец кинематографа. На его комедиях мы все выросли, и их дух навсегда остался в наших сердцах. Конечно, есть и другие талантливые кинематографы — как зарубежные, так и российские, — но особенно дороги те фильмы, которые сформировали наш вкус с детства.

Мой отец привил мне любовь к хорошему юмору и кинематографической эстетике, и я бесконечно благодарен ему за это. Приятно, что эти добрые, светлые комедии до сих пор показывают по телевидению. Теперь уже мои дети знакомятся с ними. В современном мире такие фильмы — большая редкость, по крайней мере, на мой взгляд.

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

Вспоминаю свое детство, когда подростковый мозг особенно восприимчив к впечатлениям. Первое увиденное часто оставляет неизгладимый след. Для меня таким фильмом стал «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Тогда я не задумывался о глубоких смыслах или драматургии. Меня поразил масштаб картины, история любви, сцена, где Леонардо ДиКаприо рисует героиню, моменты нежности и отваги главного героя.

С возрастом я научился анализировать фильм глубже: понимать драматургию и видеть переплетение судеб. Но тогда «Титаник» открыл для меня совершенно новые грани кинематографа — масштабность, храбрость и борьбу за любовь.

Сериал, который вы можете порекомендовать всем?

Из недавно просмотренных сериалов особое впечатление произвел американский ситком «Детство Шелдона». Он произвел огромное впечатление по чистоте, это добрый и смешной сериал.

Формат ситкома очень удобен: короткие серии по 30 минут смотрятся на одном дыхании. Мы с семьей часто можем посмотреть подряд десять серий и получить от этого настоящее эстетическое удовольствие.

Возможно, вы спросите, почему я не рекомендую более серьезные проекты вроде «Игры в кальмара» или «Игры престолов». Безусловно, эти сериалы с их мощной драматургией и напряженным сюжетом тоже заслуживают внимания. Однако в последнее время я предпочитаю легкое развлекательное кино. При этом для любителей драмы всегда есть возможность обратиться к более серьезным проектам, таким как «Одни из нас».

Любимая комедия?

Их можно разделить на две категории: отечественные, в первую очередь фильмы Леонида Гайдая, и зарубежные картины.

Среди зарубежных комедий выделяются работы Чарли Чаплина, особенно «Огни большого города», фильмы с Джимом Керри. Отдельного упоминания заслуживает мистер Бин — его творчество не всем по душе, но в его фильмографии есть по-настоящему забавные истории.

Также хочу порекомендовать к просмотру «Маски-шоу» — легендарную юмористическую программу 90-х. Это настоящая классика комедийного жанра, которую стоит пересмотреть.

Любимый(-ая) актер/актриса, который(-ая) вдохновляет?

Среди моих любимых актеров — Джим Керри, Чарли Чаплин и Бастер Китон. Также хочу отметить артистов из «Маски-шоу». В моей памяти остались яркие впечатления от выступлений многих цирковых артистов. Перечислить всех сложно, но эти имена я вспомнил с особой теплотой.

Любимый советский фильм?

Среди советских фильмов особое место занимают комедии Леонида Гайдая — золотой фонд нашего кинематографа, которые я готов пересматривать бесконечно. К сожалению, в современном российском кино пока не появилось ни одной комедии, достойной повторного просмотра.

Дело в том, что сегодняшние комедии часто создаются исключительно ради коммерческой выгоды. В них не хватает душевности, актерской игры, тонкости и изящества. Все слишком поверхностно, размашисто и безвкусно. Отсутствует та эстетика, которая была присуща советскому кинематографу.

Как отец я особенно остро ощущаю нехватку качественных комедий, которые можно было бы показать детям. Именно поэтому наследие Леонида Гайдая по праву считается золотым фондом отечественного кино — оно не теряет актуальности и по сей день.

Что смотрите прямо сейчас?

Сейчас завершаю просмотр ситкома «Детства Шелдона» и сериала «Игра в кальмара», а также досмотрел сериал «Один из нас». Далее планирую посмотреть еще несколько сериалов из своего списка, но сейчас не могу их вспомнить.

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

Возможно, я просто не настолько восприимчив к российскому контенту, чтобы выделить что-то особенное. Хотя есть один проект, который, безусловно, заслуживает внимания международной аудитории — это «Маски-шоу». Этот легендарный сериал уже покорил сердца зрителей не только в России, но и далеко за ее пределами.