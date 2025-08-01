Аджай Девган отправляется в Шотландию в трейлере комедии «Сын Сардара 2»

Компания Indian Films представила трейлер болливудской авантюрной комедии «Сын Сардара 2». Фильм не имеет прямого отношения к сюжету оригинального «Сына Сардара» (2012), но действие разворачивается в той же вселенной.

Прошло немало лет с тех пор, как Джасси Сингх Рандхава (Аджай Девган) унял масштабную семейную войну и вырвался из домашнего ареста в Пенджабе. В сиквеле он прибывает в Шотландию, чтобы убедить бывшую жену (Мрунал Тхакур) вернуться к нему, но оказывается в круговороте криминальных событий, а также попадает на самую необыкновенную свадьбу в своей жизни.

Фильм характеризуют как на 100% семейное кино, полное шуток, экшена и эмоциональных моментов. Судя по трейлеру, не обойдется также без фирменных индийских песен и танцев.

Основная часть съемок прошла в Эдинбурге в июле 2024 года. Также творческая команда работала в Лондоне, у шотландского залива Ферт-оф-Форт, а также в Пенджабе. Режиссером выступает Виджай Кумар Арора, известный как оператор фильмов «Жизнь так прекрасна» (2005) и «Все могут танцевать» (2013).