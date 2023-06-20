Аарон Тейлор-Джонсон получает львиные суперсилы в трейлере фильма Marvel «Крэйвен-охотник»

Студия Sony представила первый трейлер супергеройского блокбастера «Крэйвен-охотник». В центре сюжета — знаменитый злодей из комиксов Marvel и давний враг Человека-паука Сергей Кравинов (Аарон Тейлор-Джонсон), также известный как Крэйвен-охотник.

В ролике показан процесс превращения героя в смертоносного убийцу. Всю жизнь Сергей рос под присмотром сурового отца (Рассел Кроу), ценившего в людях лишь одно качество — силу. Однажды во время охоты в африканской саванне юноша подвергается нападению огромного льва, который чуть не лишает его жизни. Разочарованный в своем сыне отец решает бросить Сергея на произвол судьбы. Но вместо смерти тело героя неожиданно впитывает в себя силу «царя зверей». Сергей приобретает сверхчеловеческую мощь, скорость, ловкость, выносливость и долголетие, и превращается в непревзойденного убийцу, готового устранить любые препятствия на пути к своей добыче. В конце трейлера на экране мельком появляется еще один известный противник Человека-паука, Носорог (Алессандро Нивола).

Картина является частью киновселенной Marvel от Sony, в которую также входят фильмы «Веном» и «Морбиус».

Помимо упомянутых актеров, в ленте снялись Ариана ДеБос, Кристофер Эбботт, Фред Хехингер и другие. Режиссером выступил Джей Си Чендор, ранее работавший над боевиком «Тройная граница» и «Самый жестокий год».

«Крэйвен-охотник» выйдет в октябре 2023 года.