75-я церемония вручения премии «Эмми» перенесена из-за забастовок

Согласно сведениям Variety, телеканал Fox сообщил своим партнерам о переносе даты проведения 75-ой ежегодной телевизионной премии «Эмми».

Причиной для такого решения послужила забастовка голливудских сценаристов, продолжающих акцию протеста уже тринадцатую неделю, и актеров, которые выходят на пикеты только третью неделю. По словам журналистов, Fox и Академии телевизионных искусств и наук США, ответственная за организацию «Эмми», посчитали, что отсрочка церемонии вручения в нынешних условиях является необходимым шагом. Ранее предполагалось, что мероприятие пройдет 18 сентября. Список номинантов на «Эмми» был опубликован две недели назад, 12 июля, а финальное голосование за победителей конкурса должно было пройти с 17 по 28 августа. Новая дата проведения церемонии пока неизвестна, и, скорее всего, еще не была согласована. Авторы ScreenDaily отметили, что вручение «Эмми» может быть отложено на этот ноябрь или январь следующего года.

Примечательно, что дата церемонии вручения «Эмми» не переносилась с 2001 года: тогда мероприятие было отложено в связи с трагическими событиями 11 сентября.