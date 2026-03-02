Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров

5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров

2 марта 2026 12:50
5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров

Если уже пересмотрели все хайповое, смело включайте что-нибудь из подборки.

Всегда сложно найти действительно стоящий сериал среди сотен новинок. И чтобы вы не тратили на это время, мы покопались в релизах 2025 года и составили подборку проектов, получивших высокие оценки, но оставшихся немного в тени.

У всех рейтинги от 7.4 на IMDb, а там просто так баллы не раздают. В этом списке каждый найдет что-то свое: мрачная криминальная комедия про разорившегося финансиста, социальная драма о борьбе с корпорацией, атмосферная история на севере Канады...

В общем, если тоже устали от бесконечных рекомендаций «Переходного возраста» (хотя он тоже очень хорош) и хотите чего-то свежего и качественного – забирайте нашу подборку. Пять сериалов 2025 года, которые реально заслуживают внимания.

Ранее мы писали: 3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+

Фото: Кадры из сериалов «Дом Гиннессов»,«Токсичный город»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3 малоизвестных сериала, которые украдут ваш сон: не включайте, если завтра на работу – не оторветесь (№3 похож на «Большую маленькую ложь») 3 малоизвестных сериала, которые украдут ваш сон: не включайте, если завтра на работу – не оторветесь (№3 похож на «Большую маленькую ложь») Читать дальше 5 марта 2026
«Бриджертоны» отдыхают: 7 дорогущих сериалов, где каждая серия – эстетическое наслаждение «Бриджертоны» отдыхают: 7 дорогущих сериалов, где каждая серия – эстетическое наслаждение Читать дальше 4 марта 2026
Как цензура такое пропустила? Этим 5 аниме зря не дали рейтинг 18+ – в итоге в России их смотрят даже дети Как цензура такое пропустила? Этим 5 аниме зря не дали рейтинг 18+ – в итоге в России их смотрят даже дети Читать дальше 4 марта 2026
Устал ждать «Гангстерленд 2» и откопал 3 сериала ничуть не хуже: про №1 почти никто не слышал, зато там 2 звезды «Игры престолов» Устал ждать «Гангстерленд 2» и откопал 3 сериала ничуть не хуже: про №1 почти никто не слышал, зато там 2 звезды «Игры престолов» Читать дальше 4 марта 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека 30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека Читать дальше 3 марта 2026
Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда Читать дальше 2 марта 2026
3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+ 3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+ Читать дальше 2 марта 2026
Ума не приложу, за что все хвалят «Молодого Шерлока»: не крутой детектив, а разочарование года (от Мориарти просто тошнит) Ума не приложу, за что все хвалят «Молодого Шерлока»: не крутой детектив, а разочарование года (от Мориарти просто тошнит) Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше