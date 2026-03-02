5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров

Всегда сложно найти действительно стоящий сериал среди сотен новинок. И чтобы вы не тратили на это время, мы покопались в релизах 2025 года и составили подборку проектов, получивших высокие оценки, но оставшихся немного в тени.

У всех рейтинги от 7.4 на IMDb, а там просто так баллы не раздают. В этом списке каждый найдет что-то свое: мрачная криминальная комедия про разорившегося финансиста, социальная драма о борьбе с корпорацией, атмосферная история на севере Канады...

В общем, если тоже устали от бесконечных рекомендаций «Переходного возраста» (хотя он тоже очень хорош) и хотите чего-то свежего и качественного – забирайте нашу подборку. Пять сериалов 2025 года, которые реально заслуживают внимания.

