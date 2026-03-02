Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+

3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+

2 марта 2026 09:15
3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+

Об этих проект не кричат на каждом углу, так что если упустили – искренне советую наверстать.

Знаете, иногда самые крутые сериалы остаются в тени хайповых проектов. Хочется порекомендовать вам три таких шоу – не самые раскрученные, но с рейтингом выше 8.0 и нереально цепляющи сюжетом. Я сама их обожаю и уверен, что они заслуживают большего внимания.

Несмотря на массу любимчиков, выбрала именно эти три, потому что каждое – это отдельный мир, который полностью поглощает. Они вообще не из разряда тех, что включаешь фоном, потому что затягивают с первой серии.

Так что если вы устали от шаблонных сюжетов и ищете что-то с душой и смыслом, вот сразу несколько бриллиантов.

«Оставленные» (2014-2017)

3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+

IMDb: 8,3 | Кинопоиск: 7,7

После внезапного и необъяснимого исчезновения 2% населения мир пытается жить дальше. Правда, для некоторых жизнь ожидаемо превратилась в абсурдную пытку. Сериал исследует не столько научную загадку исчезновения, сколько чувства тех, кто остался, наблюдая, как общество раскалывается на секты и погружается в коллективную травму.

«Захват» (2019-2022)

3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+

IMDb: 8,0 | Кинопоиск: 7,7

Британского солдата оправдывают по делу об убийстве в Афганистане, но вскоре он становится главным подозреваемым в похищении своего адвоката, и единственное доказательство – видеозапись с камер наблюдения. Этот напряженный технотриллер погружает в тревожный мир дипфейков и тотальной слежки, где не веришь уже даже своим глазам.

«Больница Никербокер» (2014-2015)

3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+

IMDb: 8,4 | Кинопоиск: 8,3

Нью-Йорк, 1900 год: в одной из лучших городских больниц гениальный, но зависимый от запрещенных веществ хирург Джон Тэкери вынужден работать с талантливым чернокожим доктором. Мрачный и очень брутальный сериал показывает рождение современной медицины как поле битвы, где врачи сражаются со смертью, предрассудками и собственными демонами буквально на операционном столе.

Фото: Кадры из сериалов «Оставленные», «Захват», «Больница Никербокер»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека 30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека Читать дальше 3 марта 2026
Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда Читать дальше 2 марта 2026
5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров 5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров Читать дальше 2 марта 2026
Пока не глянешь финал – не уснешь: 3 британских детектива не дадут расслабиться до самых титров (в №2 сыграл Декстер) Пока не глянешь финал – не уснешь: 3 британских детектива не дадут расслабиться до самых титров (в №2 сыграл Декстер) Читать дальше 28 февраля 2026
Не растянули на 10 сезонов: 3 коротких сериала, которые я посмотрела залпом и вам советую Не растянули на 10 сезонов: 3 коротких сериала, которые я посмотрела залпом и вам советую Читать дальше 28 февраля 2026
Обожаю ситкомы, но лишь эти 5 готова смотреть вечно: без «Друзей» и «Теории большого взрыва» – но с оценками 8.2+ Обожаю ситкомы, но лишь эти 5 готова смотреть вечно: без «Друзей» и «Теории большого взрыва» – но с оценками 8.2+ Читать дальше 27 февраля 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше