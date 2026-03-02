3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+

Об этих проект не кричат на каждом углу, так что если упустили – искренне советую наверстать.

Знаете, иногда самые крутые сериалы остаются в тени хайповых проектов. Хочется порекомендовать вам три таких шоу – не самые раскрученные, но с рейтингом выше 8.0 и нереально цепляющи сюжетом. Я сама их обожаю и уверен, что они заслуживают большего внимания.

Несмотря на массу любимчиков, выбрала именно эти три, потому что каждое – это отдельный мир, который полностью поглощает. Они вообще не из разряда тех, что включаешь фоном, потому что затягивают с первой серии.

Так что если вы устали от шаблонных сюжетов и ищете что-то с душой и смыслом, вот сразу несколько бриллиантов.

«Оставленные» (2014-2017)

IMDb: 8,3 | Кинопоиск: 7,7

После внезапного и необъяснимого исчезновения 2% населения мир пытается жить дальше. Правда, для некоторых жизнь ожидаемо превратилась в абсурдную пытку. Сериал исследует не столько научную загадку исчезновения, сколько чувства тех, кто остался, наблюдая, как общество раскалывается на секты и погружается в коллективную травму.

«Захват» (2019-2022)

IMDb: 8,0 | Кинопоиск: 7,7

Британского солдата оправдывают по делу об убийстве в Афганистане, но вскоре он становится главным подозреваемым в похищении своего адвоката, и единственное доказательство – видеозапись с камер наблюдения. Этот напряженный технотриллер погружает в тревожный мир дипфейков и тотальной слежки, где не веришь уже даже своим глазам.

«Больница Никербокер» (2014-2015)

IMDb: 8,4 | Кинопоиск: 8,3

Нью-Йорк, 1900 год: в одной из лучших городских больниц гениальный, но зависимый от запрещенных веществ хирург Джон Тэкери вынужден работать с талантливым чернокожим доктором. Мрачный и очень брутальный сериал показывает рождение современной медицины как поле битвы, где врачи сражаются со смертью, предрассудками и собственными демонами буквально на операционном столе.