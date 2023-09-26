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27 октября в Москве начнется фестиваль поп-культуры Fan Fest

26 сентября 2023 17:42
27 октября в Москве начнется фестиваль поп-культуры Fan Fest

Крупнейший отечественный аналог Comic Con.

В Москве 27-29 октября пройдет большой фестиваль современной российской популярной культуры Fan Fest, организованный Университетом «Синергия» и бизнесменом Максимом Фроловым. Событие пройдет в стенах центра «Live АРЕНА».

Фестиваль будет включать в себя все ключевые поп-культурные направления, что для России будет в новинку. На мероприятии будут представлены кино, комиксы и манга, компьютерные и настольные игры, киберспорт, косплей, анимация и IT. Гости смогут принять участие в мастер-классах, презентациях новинок из мира кино и встречах со звездами, включая актерский состав популярного мистического сериала «Пищеблок». Помимо этого, на фестивале выступят Найк Борзов, группа «Космонавтов нет», Никита «TrexteriNo» Стародубцев, Glam, Michin Yojas и другие музыканты.

Президент «Синергии» и один из основателей Fan Fest Вадим Лобов обращает внимание на то, что в последние годы поп-культура в России переживает расцвет. На этом фоне такой масштабный фестиваль станет площадкой и большим подспорьем как для начинающих артистов, так и для уже закрепившихся художников и предпринимателей, вовлеченных в развитие данной индустрии. Также Лобов отметил, что каждый год «Синергия» выпускает специалистов в нескольких творческих профессиональных сферах.

27 октября в Москве начнется фестиваль поп-культуры Fan Fest

Директор Fan Fest Максим Фролов добавляет, что цель фестиваля — создание пространства, в рамках которого все заинтересованные имеют возможность встретиться с единомышленниками и узнать из первых уст новости поп-культуры. Что до художников и других создателей контента, то для них Fan Fest должен стать фундаментом для претворения в жизнь своих задумок при поддержке партнеров фестиваля.

Одним из наиболее примечательных событий в рамках Fan Fest станет конкурс косплея, победителю которого достанется 1 млн рублей. Конкурсанты предстанут в образах персонажей из кино, аниме, видеоигр и комиксов. В состав жюри вошли блогеры и мастера косплея, включая Aliza, Felvelial, Кирилла-Amil Коротеева и iChios.

Еще одним гвоздем фестивальной программы станет финал кибертурнира MLBB Fan Fest Cup от Mobile Legends, который пройдет 29 октября. Участники будут сражаться за грант на сумму 2,5 млн рублей для обучения на факультете игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия».

Пространство Fan Fest будет поделено на ряд тематических зон. Например, секция комиксов разместится на Аллее Авторов, где гости фестиваля смогут ознакомиться с новинками российских изданий и пообщаться с художниками. В другой секции разные факультеты «Синергии» проведут воркшопы на предмет комиксов, анимации, рекламы, дизайна и т. д. Экспозону займут различные компании из сферы IT, кино и разработки игр.

Приобрести билеты и получить более детальную информацию о мероприятии можно на официальном сайте. Фестиваль пройдет при содействии Mobile Legends, Dobrotorium.art и «Мира танков».

Фото: Пресс-служба фестиваля Fan Fest
Елена Королева
Елена Королева
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