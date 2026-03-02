$1,68 млрд сборов — не показатель: Disney и Pixar проморгали 8 глупых ляпов в «Головоломке 2»

Вторую «Головоломку» посмотрели миллионы. Трейлер собрал 157 миллионов просмотров за сутки, касса почти достигла ,7 миллиарда долларов при бюджете в 200 миллионов. Цифры космические, рекорды побиты, студия Pixar снова на коне. Но даже при таком масштабе внимания многие сцены умудрилась проскочить мимо цензоров и зрителей. А когда их заметили, пришлось только улыбнуться.

В самом начале фильма Брезгливость берёт пилочку для ногтей и начинает старательно обрабатывать пальцы. Всё логично: эта эмоция следит за гигиеной, за внешним видом, за каждой мелочью. Но есть одна проблема. Присмотритесь: у Брезгливости, как и у остальных эмоций, ногтей нет. Вообще. Пилочка трётся о пустоту, а героиня делает вид, что происходит что-то осмысленное.

Сцена забавная, но недоумение вызывает. Наверное, можно было найти другой способ показать перфекционизм персонажа. Но мультфильм от этого хуже не стал.

Остальные ляпы, которые вы могли пропустить:

Очки или пенсне? У Печали на носу держится оптический прибор, у которого нет ни дужек, как у очков, ни зажимов, как у пенсне. Просто висит в воздухе. Волшебная банка. В одной сцене Грейс рассыпает горстку монет, а в следующем кадре пол уже усыпан ими. Инфляция в действии. Исчезнувший меч. Ланс бросает оружие на землю, камера переключается — меча нет. Видимо, у кого-то рука оказалась быстрее. Мгновенная смена чехла. Соперница Райли замечает, что у той похожий чехол на телефоне, и в следующем кадре её собственный чехол уже другой. Скорость реакции — как у спринтера. Исчезнувшие острова. В первой части у 11-летней Райли было 9 островов личности. Во второй ей 13, и осталось только 5. Остров семьи и вовсе съёжился до размеров песочницы. Куда делись остальные — загадка. Секретный склад Радости. По сюжету «нервосберегатель» — новое изобретение, о котором другие эмоции не знают. Но шаров с воспоминаниями там уже немерено. Как Радость умудрялась скрывать такую активность? Плохие воспоминания уже были. Радость всю дорогу фильтрует, что попадает в систему убеждений, только позитив. Но если присмотреться, неприятные воспоминания всё это время уже лежали на фоне.

Все эти мелочи никак не портят удовольствия от просмотра. Но когда замечаешь их, появляется чувство лёгкого превосходства над создателями, проморгавшими их.

