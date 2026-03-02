Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости $1,68 млрд сборов — не показатель: Disney и Pixar проморгали 8 глупых ляпов в «Головоломке 2»

$1,68 млрд сборов — не показатель: Disney и Pixar проморгали 8 глупых ляпов в «Головоломке 2»

2 марта 2026 18:56
$1,68 млрд сборов — не показатель: Disney и Pixar проморгали 8 глупых ляпов в «Головоломке 2»

Брезгливость затуманила их глаза.

Вторую «Головоломку» посмотрели миллионы. Трейлер собрал 157 миллионов просмотров за сутки, касса почти достигла ,7 миллиарда долларов при бюджете в 200 миллионов. Цифры космические, рекорды побиты, студия Pixar снова на коне. Но даже при таком масштабе внимания многие сцены умудрилась проскочить мимо цензоров и зрителей. А когда их заметили, пришлось только улыбнуться.

В самом начале фильма Брезгливость берёт пилочку для ногтей и начинает старательно обрабатывать пальцы. Всё логично: эта эмоция следит за гигиеной, за внешним видом, за каждой мелочью. Но есть одна проблема. Присмотритесь: у Брезгливости, как и у остальных эмоций, ногтей нет. Вообще. Пилочка трётся о пустоту, а героиня делает вид, что происходит что-то осмысленное.

Сцена забавная, но недоумение вызывает. Наверное, можно было найти другой способ показать перфекционизм персонажа. Но мультфильм от этого хуже не стал.

$1,68 млрд сборов — не показатель: Disney и Pixar проморгали 8 глупых ляпов в «Головоломке 2»

Остальные ляпы, которые вы могли пропустить:

Очки или пенсне? У Печали на носу держится оптический прибор, у которого нет ни дужек, как у очков, ни зажимов, как у пенсне. Просто висит в воздухе.
Волшебная банка. В одной сцене Грейс рассыпает горстку монет, а в следующем кадре пол уже усыпан ими. Инфляция в действии.
Исчезнувший меч. Ланс бросает оружие на землю, камера переключается — меча нет. Видимо, у кого-то рука оказалась быстрее.
Мгновенная смена чехла. Соперница Райли замечает, что у той похожий чехол на телефоне, и в следующем кадре её собственный чехол уже другой. Скорость реакции — как у спринтера.
Исчезнувшие острова. В первой части у 11-летней Райли было 9 островов личности. Во второй ей 13, и осталось только 5. Остров семьи и вовсе съёжился до размеров песочницы. Куда делись остальные — загадка.
Секретный склад Радости. По сюжету «нервосберегатель» — новое изобретение, о котором другие эмоции не знают. Но шаров с воспоминаниями там уже немерено. Как Радость умудрялась скрывать такую активность?

Плохие воспоминания уже были.

 Радость всю дорогу фильтрует, что попадает в систему убеждений, только позитив. Но если присмотреться, неприятные воспоминания всё это время уже лежали на фоне.

Все эти мелочи никак не портят удовольствия от просмотра. Но когда замечаешь их, появляется чувство лёгкого превосходства над создателями, проморгавшими их.

Этот фильм от режиссера из России обогнал «Аватар 3» в прокате: а затем провалился – вот почему лента с 6.1 на IMDb уступила Кэмерону

Фото: Кадр из фильма «Головоломка 2» (2024)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Головоломка» собрала 1,6 млрд, теперь очередь «Прыгунов»: у мульта уже 97% на RT – вот когда выйдет в России «Головоломка» собрала 1,6 млрд, теперь очередь «Прыгунов»: у мульта уже 97% на RT – вот когда выйдет в России Читать дальше 3 марта 2026
«Почти боди-хоррор»: новый мульт Pixar о милых зверятах оказался далеко не детским – и уже обогнал «Головоломку 2» «Почти боди-хоррор»: новый мульт Pixar о милых зверятах оказался далеко не детским – и уже обогнал «Головоломку 2» Читать дальше 3 марта 2026
Нос на семерых рос и «Золотой глобус»: как выглядит американка, озвучившая героиню «Маши и Медведя» Нос на семерых рос и «Золотой глобус»: как выглядит американка, озвучившая героиню «Маши и Медведя» Читать дальше 3 марта 2026
Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон Читать дальше 2 марта 2026
Готовимся к космическому приключению: 5 ключевых моментов из «Супер Марио», которые нужно вспомнить перед сиквелом Готовимся к космическому приключению: 5 ключевых моментов из «Супер Марио», которые нужно вспомнить перед сиквелом Читать дальше 28 февраля 2026
В восторге от 2 сезона «Аркейн»? Топ-5 проектов, ничем не уступающих самому дорогому мультсериалу Нетфликс В восторге от 2 сезона «Аркейн»? Топ-5 проектов, ничем не уступающих самому дорогому мультсериалу Нетфликс Читать дальше 27 февраля 2026
Фанаты «Невского» ошибку в истории Фомы не прощают 4 года: тревожный звонок перед выходом 8 сезона Фанаты «Невского» ошибку в истории Фомы не прощают 4 года: тревожный звонок перед выходом 8 сезона Читать дальше 27 февраля 2026
«Терминатор» – фильм на века, но одна сцена в нем точно «провальная»: 40+ лет фаны не замечают «косяк» Кэмерона «Терминатор» – фильм на века, но одна сцена в нем точно «провальная»: 40+ лет фаны не замечают «косяк» Кэмерона Читать дальше 27 февраля 2026
Как смотреть «Кота в шляпе»: советский мульт и фильм, которые нужно ставить перед походом в кино Как смотреть «Кота в шляпе»: советский мульт и фильм, которые нужно ставить перед походом в кино Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше