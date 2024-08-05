15 самых смешных мемов про Тарантино (№8 это все мы, когда съехали от родителей)

Квентин Тарантино и его искромётные высказывания по поводу киноиндустрии в целом и отдельных её работников в частности – бесконечный источник удовольствия: то маэстро пройдётся по Марвел и её супергероям, то "пнёт" кого-нибудь из коллег-режиссёров. Не удивительно, что его цитаты сразу же расходятся на мемы. А когда Тарантино несколько лет назад приехал в Москву, мемоделы вообще работали не покладая рук: выражения лица режиссера при виде столичных достопримечательностей – это просто золото.

Убедитесь сами: