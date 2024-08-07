Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 12 лучших дорам 2023 года: даже критики дали им высший балл

12 лучших дорам 2023 года: даже критики дали им высший балл

7 августа 2024 14:15
12 лучших дорам 2023 года: даже критики дали им высший балл

Вдруг вы их пропустили.

На случай, если вы уже посмотрели все новинки 2024 года, но пока еще не изучали библиотеку корейских дорам прошлых лет, у нас есть для вас идеальная подборка. Прошлый год был для корейской индустрии довольно продуктивным: в 2023-м вышло около 150 сериалов. Конечно, далеко не каждый из них – шедевр; именно поэтому мы выбрали 12 лучших дорам, которые покорили даже критиков.

Дорамы славятся своими странными названиями. Вот например “Искрящийся арбуз” – что это вообще такое и о чем это может быть? А ведь это одна из лучших музыкальных дорам прошлого года, которую на Кинопоиске оценили аж в 9.0. Фанаты отдельно хвалят игру Чхве Хён-ука, которого называют самым многообещающим молодым актером в корейской индустрии. Вдобавок, несмотря на странное название, история действительно очень сильная: здесь смешивается и настоящее, и уютное ретро 1995 года.

А вот “Злой дух” понравится тем, кто любит качественные ужастики в корейском стиле. Эту дораму и критики, и зрители хвалят за отличную динамику, напряженность и готическую атмосферу; вдобавок, она до последней серии будет держать интригу. Отдельно хвалят Ким Тэ Ри: от одной усмешки актрисы у зрителей холодок бегает по спине. Если вам хватит храбрости, попробуйте включить эту дораму на ночь глядя…

Ну а любителям детективов точно стоит посмотреть “За твоим прикосновением” – там не только расследование загадочных дел, но и типичный корейский “внезапный твист” с той самой суперспособностью… После такого синопсиса дораму сложно воспринимать всерьез, но поверьте, оно того стоит.

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики Читать дальше 13 сентября 2025
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях Читать дальше 12 сентября 2025
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг Читать дальше 9 сентября 2025
Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте Читать дальше 2 сентября 2025
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Читать дальше 1 сентября 2025
Что смотреть в сентябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах Что смотреть в сентябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах Читать дальше 1 сентября 2025
Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино Читать дальше 29 августа 2025
Комедии, экшен, русский трэш: 10 мультижанровых фильмов о свадьбах Комедии, экшен, русский трэш: 10 мультижанровых фильмов о свадьбах Читать дальше 24 августа 2025
Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах Читать дальше 22 августа 2025
Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели Читать дальше 20 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше