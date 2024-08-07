12 лучших дорам 2023 года: даже критики дали им высший балл

На случай, если вы уже посмотрели все новинки 2024 года, но пока еще не изучали библиотеку корейских дорам прошлых лет, у нас есть для вас идеальная подборка. Прошлый год был для корейской индустрии довольно продуктивным: в 2023-м вышло около 150 сериалов. Конечно, далеко не каждый из них – шедевр; именно поэтому мы выбрали 12 лучших дорам, которые покорили даже критиков.

Дорамы славятся своими странными названиями. Вот например “Искрящийся арбуз” – что это вообще такое и о чем это может быть? А ведь это одна из лучших музыкальных дорам прошлого года, которую на Кинопоиске оценили аж в 9.0. Фанаты отдельно хвалят игру Чхве Хён-ука, которого называют самым многообещающим молодым актером в корейской индустрии. Вдобавок, несмотря на странное название, история действительно очень сильная: здесь смешивается и настоящее, и уютное ретро 1995 года.

А вот “Злой дух” понравится тем, кто любит качественные ужастики в корейском стиле. Эту дораму и критики, и зрители хвалят за отличную динамику, напряженность и готическую атмосферу; вдобавок, она до последней серии будет держать интригу. Отдельно хвалят Ким Тэ Ри: от одной усмешки актрисы у зрителей холодок бегает по спине. Если вам хватит храбрости, попробуйте включить эту дораму на ночь глядя…

Ну а любителям детективов точно стоит посмотреть “За твоим прикосновением” – там не только расследование загадочных дел, но и типичный корейский “внезапный твист” с той самой суперспособностью… После такого синопсиса дораму сложно воспринимать всерьез, но поверьте, оно того стоит.