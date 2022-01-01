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Человек-паук: Нет пути домой
Супергеройский блокбастер Marvel о Питере Паркере и Докторе Стрэндже
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.0
Билеты
Байкал. Удивительные приключения Юмы
документальный, семейный
2021, Россия
8.0
Билеты
Джентльмены
Новая криминальная комедия от Гая Ричи
боевик, криминал
2020, США
8.0
Билеты
Смотреть онлайн
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
8.0
Билеты
Анчартед: на картах не значится
Том Холланд и Марк Уолберг отправляются на поиски сокровищ!
боевик, приключения
2022, США
8.0
Билеты
Казнь
Триллер с Юлией Снигирь о маньяке и ошибке судебной системы
триллер
2021, Россия
8.0
Билеты
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Три кота и море приключений
Самое большое приключение Коржика, Карамельки и Компота!
анимация, приключения
2022, Россия
8.0
Билеты
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Аманат
Историческая драма о превратностях судьбы, преданности и любви
биография, исторический, драма
2022, Россия
8.0
Билеты
Реки
Документальный фильм о невероятной силе природы
документальный
2021, Австралия
8.0
Билеты
Отец
Семейная драма с Энтони Хопкинсом о борьбе с деменцией
драма
2020, Великобритания / Франция
8.0
Билеты
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Красавица и дракон
Аниме о жизни девочки-подростка в виртуальном мире
приключения, анимация, драма
2021, Япония
8.0
Билеты
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Достучаться до небес
Культовая криминальная драма с Тилем Швайгером
боевик, драма, приключения, комедия
1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.0
Билеты
Гнев человеческий
Новый криминальный боевик от Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом в главной роли
криминал, боевик, триллер
2021, Великобритания
8.0
Билеты
Смотреть онлайн
Мир Юрского периода: Господство
Продолжение популярной франшизы о динозаврах с Крисом Праттом в главной роли
фантастика, приключения, боевик
2022, США
8.0
Билеты
Супергерои
Итальянская мелодрама о том, как тяжело сохранить любовь непохожим друг на друга людям
комедия, драма, мелодрама
2021, Италия
8.0
Билеты
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения
2022, США
8.0
Билеты
Бэтмен
Супергеройский блокбастер о Темном рыцаре с Робертом Паттинсоном в главной роли
фантастика, боевик, криминал
2022, США
8.0
Билеты
Иллюзия обмана
криминал, триллер
2013, США
8.0
Билеты
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Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика
1981, СССР
8.0
Билеты
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Шербурские зонтики
мелодрама, драма, мюзикл
1964, Франция / Германия
8.0
Билеты
Одна
Остросюжетная драма, основанная на реальных событиях, о выживании в тайге
приключения, катастрофа
2022, Россия
8.0
Билеты
Топ Ган: Мэверик
боевик
2022, США
8.0
Билеты
Укрась прощальное утро цветами обещания
Историю любви бессмертной красавицы и простого парня
анимация, драма, приключения, аниме
2018, Япония
8.0
Билеты
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Мальтийский сокол
мистика, детский, нуар
1941, США
8.0
Билеты
Эми
документальный, мюзикл
2015, Великобритания
8.0
Билеты
Земля: Один потрясающий день
Документальный фильм о чудесах на нашей планете
документальный, семейный
2017, Великобритания
8.0
Билеты
Дурак
драма
2014, Россия
7.0
Билеты
Ветер крепчает
Аниме Хаяо Миядзаки о силе детской мечты
драма, анимация, аниме
2013, Япония
7.0
Билеты
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Флешбэк
Боевик с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи о киллере с провалами в памяти
боевик, триллер
2022, США
7.0
Билеты
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Волк с Уолл-стрит
Авантюрная драма Мартина Скорсезе о биржевом маклере с Леонардо ДиКаприо в главной роли
драма, криминал
2013, США
7.0
Билеты
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Артек. Большое путешествие
Семейная комедия с Михаилом Галустяном о родителях и детях
комедия
2022, Россия
7.0
Билеты
Кощей. Похититель невест
Мультфильм о романтичной стороне главного злодея сказок
анимация, комедия
2022, Россия
7.0
Билеты
Мой волк
Семейный фильм о дружбе 8-летней девочки и волка
приключения, семейный
2021, Франция
7.0
Билеты
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Бык
Криминальная драма о лихих 90-х.
драма, криминал
2019, Россия
7.0
Билеты
Мирай из будущего
Мальчик попадает в параллельный мир, где переплетаются прошлое, настоящее и будущее
анимация, фэнтези, аниме
2018, Япония
7.0
Билеты
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Асса
исторический, мелодрама, мюзикл, драма
1987, СССР
7.0
Билеты
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Худший человек на свете
Скандинавская комедийная драма о поиске своего места в жизни
драма, комедия, мелодрама
2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
Билеты
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Руки прочь!
Комедия о танцорах, которым запрещено прикасаться друг к другу
комедия, семейный
2021, США
7.0
Билеты
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Эннио. Маэстро
Документальный фильм о знаменитом композиторе Эннио Морриконе.
биография, документальный, музыка
2021, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.0
Билеты
Влюблённые в небо
Яркое аниме о любви к планерному спорту
аниме
2022, Япония
7.0
Билеты
Молодой человек
Комедия с Павлом Табаковым о 30-летнем неудачнике, который решается на дерзкую аферу
комедия
2022, Россия
7.0
Билеты
Красная черепаха
анимация
2016, Франция
7.0
Билеты
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Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
Роуд-муви о детдомовце, который везет отца-уголовника в дом инвалидов
комедия
2017, Россия
7.0
Билеты
Эскортницы
Польская драма о соблазне и моральном выборе
драма
2021, Польша
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Драйв
драма, боевик
2011, США
7.0
Билеты
Сальвадор Дали: В поисках бессмертия
документальный
2018, Испания
7.0
Билеты
Фанни и Александр
мистика, драма, сказка
1982, Швеция / Франция / ФРГ
7.0
Билеты
Светская жизнь
комедия, мелодрама, драма
2016, США
7.0
Билеты
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Лев Яшин. Вратарь моей мечты
История легендарного советского вратаря Льва Яшина!
биография, спорт, драма
2019, Россия
7.0
Билеты
Дикая
Комедия о приключениях модели в якутской тайге
приключения, комедия
2022, Россия
7.0
Билеты
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация романа Кена Кизи с Джеком Николсоном в главной роли
драма
1975, США
7.0
Билеты
Солярис
драма, криминал, фантастика, мелодрама
1972, СССР
7.0
Билеты
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Экстаз
Безумство танца и хаос на одну ночь накрывают выпускников танцевальной академии
драма
2018, Франция
7.0
Билеты
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Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
7.0
Билеты
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Ла-Ла Ленд
Музыкальная история любви, покорившая весь мир!
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
7.0
Билеты
Земляничная поляна
драма
1957, Швеция
7.0
Билеты
Королевство полной луны
комедия
2012, США
7.0
Билеты
Необратимость. Полная инверсия
Перемонтированная версия фильма «Необратимость» 2002 года с Моникой Беллуччи
криминал, драма, мистика
2020, Франция
7.0
Билеты
Развод. Фильм первый
Комедия о бывших влюбленных, взявших квартиру в ипотеку
комедия
2022, Россия
7.0
Билеты
Гостиница Окко
Аниме о девочке, живущей в гостинице с необычными постояльцами.
анимация, аниме
2018, Япония
7.0
Билеты
Сталкер
криминал, фантастика
1979, СССР
7.0
Билеты
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Кофе и сигареты
драма
2003, США / Япония / Италия
7.0
Билеты
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Побег из космоса
Семейный мультфильм о борьбе с пришельцами
анимация, комедия, семейный
2022, Китай
7.0
Билеты
Герцогиня Мальфи
спектакль
2014, Великобритания
6.0
Билеты
Булки
Комедия с Кристиной Асмус о невероятных приключениях на Шри-Ланке
комедия
2022, Россия
6.0
Билеты
Неоновый демон
ужасы, триллер
2016, США / Франция
6.0
Билеты
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Дом, который построил Джек
Фильм Ларса фон Триера про серийного убийцу с Умой Турман, Мэттом Дилланом и Райли Кио в главных ролях
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.0
Билеты
Заклятье: Спуск к дьяволу
Фильм ужасов о проклятом доме, похищающем своих жильцов
ужасы
2021, Ирландия
6.0
Билеты
Дракула
ужасы, фантастика
1931, США
6.0
Билеты
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Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика
2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.0
Билеты
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Творцы снов
Красочный мультфильм о мире, в котором сбываются все мечты!
анимация
2020, Дания
6.0
Билеты
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Молох
Голландский хоррор о древнем зле
ужасы
2022, Нидерланды
6.0
Билеты
Род мужской
Британский психологический хоррор о зле, таящемся в мужчинах
триллер
2022, Великобритания
6.0
Билеты
Всё везде и сразу
Захватывающее путешествие по мультивселенным со звездой Marvel!
фантастика, боевик, комедия
2022, США
6.0
Билеты
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Пропавшая
Триллер с Джерардом Батлером о таинственном исчезновении женщины
триллер, боевик, детектив
2022, США
6.0
Билеты
Одержимость
драма
2014, США
6.0
Билеты
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Голодные сердца
Драма об отношениях пары после рождения ребенка
триллер, драма
2014, Италия
6.0
Билеты
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Итальянские каникулы
Комедия о трех разных семьях, вынужденных жить в одном доме во время отпуска
комедия
2020, Италия
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Зеркало
драма
1974, Россия
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Ускользающая красота
драма, мелодрама
1996, Италия / Франция / Великобритания
6.0
Билеты
Венецияфрения
Хоррор о группе испанских туристов, чье путешествие в Венецию оборачивается кровавой расправой
ужасы
2021, Испания
6.0
Билеты
Удовольствие
Шведка из маленького городка переезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать порно-звездой
драма
2021, Швеция / Нидерланды / Франция
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Любовное настроение
драма, мелодрама
2000, Гонконг
6.0
Билеты
Белый тигр
военный
2012, Россия
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Волк
Мистическая драма о диком животном в теле человека
драма, мистика, триллер
2021, Ирландия / Великобритания / Польша
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
На последнем дыхании
мелодрама, криминал, драма, триллер
1960, Франция
6.0
Билеты
Фантазеры
Романтическая комедия о том, что нелепый розыгрыш может подарить право на счастье.
комедия
2018, Италия
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Чунгкингский экспресс
драма, мистика, криминал
1994, Гонконг
5.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Школа волшебства
Семейное фэнтези о силе доброй магии
приключения, комедия, семейный
2021, Италия
5.0
Билеты
Солнцестояние
Под светом солнца открывается настоящая тьма...
ужасы
2019, США
5.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Открытое море: Монстр глубины
Триллер о противостоянии молодых красоток и безжалостной акулы
триллер
2022, Австралия
5.0
Билеты
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
Рождественская комедия о разногласиях тунисцев и итальянцев
комедия
2016, Италия
5.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Самый лучший друг
Семейный фильм о бойцовской собаке, которая обретает любящую семью
драма
2018, США
5.0
Билеты
Сэм: Песочный эльф
Семейное фэнтези о волшебном существе
фэнтези, семейный
2020, Великобритания
5.0
Билеты
Главная роль
Комедия о ссоре знаменитых актеров с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус
комедия, драма
2021, Испания / Аргентина
5.0
Билеты
Птицы, как мы
Мультфильм о том, что семья превыше всего
приключения, анимация, фэнтези
2017, Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар
5.0
Билеты
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Проклятие Артура
Французский фильм ужасов об опасных тайнах заброшенного дома
ужасы
2022, Франция
5.0
Билеты
Джейн глазами Шарлотты
Документальный фильм о взаимоотношениях знаменитой мамы и дочки – Джейн Биркин и Шарлотты Генсбур
биография, документальный
2021, Франция
5.0
Билеты
Паранормальные явления. Медиум
Тайский хоррор о жестоком духе смерти
ужасы
2021, Таиланд
5.0
Билеты
Супер Майки
Комедия о голландских стриптизерах, переехавших в Майами
комедия
2020, Нидерланды
4.0
Билеты
Первая любовь
Проникновенная мелодрама о любви подростков и разбитых сердцах
мелодрама
2022, США
4.0
Билеты
Обряд
Мистический хоррор о кровавом культе
ужасы
2022, США
4.0
Билеты
Месть Банши
Триллер с Антонио Бандерасом о профессиональном киллере
боевик, триллер
2022, США
3.0
Билеты
Globe: Сон в летнюю ночь
спектакль
2014, Великобритания
0.0
Билеты
Танцы на высоте!
Комедия о кавказском танцоре, который по зову сердца уезжает в Москву
комедия, музыка
2022, Россия
0.0
Билеты
Сергей Эйзенштейн — архитектор кино
документальный, короткометражный
2014, Россия
0.0
Билеты
Межсезонье
Криминальная драма о подростках, чей бунт против взрослых оборачивается трагедией
приключения, криминал
2021, Россия
0.0
Билеты
Морбиус
Джаред Лето в роли вампира в супергеройском блокбастере Marvel
боевик, фантастика, ужасы
2022, США
0.0
Билеты
TheatreHD: Мэтью Борн: Лебединое озеро
балет
2019, Великобритания
0.0
Билеты
#АртЛекторийВКино: Палладио. Власть архитектуры
Палладио
документальный
2019, Италия
0.0
Билеты
Тинторетто и новая Венеция
документальный
2020, Италия / Германия
0.0
Билеты
Зальцбург-100: Электра
опера
2020, Австрия
0.0
Билеты
TheatreHD. Золотая Маска: Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция
спектакль
2022, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD. Золотая Маска: Школа жен
спектакль
2022, Россия
0.0
Билеты
Боец: король ринга
Спортивная драма с Расселом Кроу о знаменитом английском боксере 19 века
криминал, драма, биография
2022, Великобритания
0.0
Билеты
Ералаш в кино! Выпуск 1
семейный
2021, Россия
0.0
Билеты
Страна Саша
Комедийная мелодрама о первой любви и взрослении
мелодрама, комедия
2022, Россия
0.0
Билеты
Одержимая
Остросюжетный эротический детектив о борьбе со страхами и фобиями
триллер
2021, Россия
0.0
Билеты
Забытое чудо
Мультфильм о приключениях школьников, попавших в далекое прошлое
анимация, семейный, приключения
2022, Россия
0.0
Билеты
СоюзКиноМульт Выпуск №1
Новые серии любимых мультфильмов на большом экране!
анимация, детский
2022, Россия
0.0
Билеты
МУЛЬТ в кино. Выпуск №145. Летние. Классные. Твои
Новые серии любимых мультфильмов!
анимация, детский
2022, Россия
0.0
Билеты
Вечный холод
боевик, триллер, фэнтези
2015, Россия
0.0
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Истории в кино: Чайная история
комедия
2022, Россия
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