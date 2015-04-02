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Снежный пирог
Отзывы о фильме «Снежный пирог»
Snow cake
Снежный пирог
2006 / Великобритания / Канада
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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MaShShka
2 апреля 2015, 12:51
Бывают фильмы, после просмотра которых люди выходят из зала молча. Наверное, то же саоме будет на премьере. Я смотрела с теплой грустью в душе, Пирог" оставил мне очень хороший, теплый осадок. Игра Рикмана, конечно, восхищает.✊
Советую посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Paul
2 апреля 2015, 12:51
Хорошая медленная размеренная драма. Не уверен, что второй раз захочется её пересматривать, но один раз взглянуть стоит.
А Рикмана перехваливать не надо, он, конечно, отличный актёр. Но чем хуже, например, Джонни Депп, Джек Николсон, Билл Мюрей, Наоми Уотс, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн и многие многие другие. Вообще отличных актёров много, очень много - далеко не на всех хватает хорошего материала.
4/5.0.
2 апреля 2015, 12:51
0
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magnit
2 апреля 2015, 12:51
Сегодня я посмотрела этот фильм -он меня не разочаровал. Это хороший фильм рассказывает о трагедии в двух семьях…а может и не в двух…здесь срыта глубока драма всего человечества.
Актеры играют хорошо. Я бы сказала «без грима»-чисто игра. Женщины не приукрашены кучей косметики, даже по началу не привычно. Без привычных спецэффектов, фарса и т.п. Этот фильм не для каждого зрителя подходит. Грустно,что хорошие актеры стареют…
2 апреля 2015, 12:51
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Советую посмотреть.
А Рикмана перехваливать не надо, он, конечно, отличный актёр. Но чем хуже, например, Джонни Депп, Джек Николсон, Билл Мюрей, Наоми Уотс, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн и многие многие другие. Вообще отличных актёров много, очень много - далеко не на всех хватает хорошего материала.
4/5.0.
Актеры играют хорошо. Я бы сказала «без грима»-чисто игра. Женщины не приукрашены кучей косметики, даже по началу не привычно. Без привычных спецэффектов, фарса и т.п. Этот фильм не для каждого зрителя подходит. Грустно,что хорошие актеры стареют…
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