Фильмы
Прирожденные убийцы
Награды и номинации фильма Прирожденные убийцы
Награды и номинации фильма Прирожденные убийцы 1994
Золотой глобус 1995
Лучший режиссёр
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1994
Best Actress
Победитель
Grand Special Jury Prize
Победитель
Special Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Лучший поцелуй
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
