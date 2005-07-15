Фестиваль, 2004

Комедия об Эдинбургском ежегодном фестивале представляет пеструю компанию персонажей. Едва успев приехать, Фэйт раздаёт флайеры на своё сольное шоу. Знаменитый комик Шон хамит во время прямого радиоэфира. Мишелен, эффектная эдинбургская домохозяйка, сдаёт свои громадные апартаменты экспериментальной театральной труппе из Канады, но не может отказать себе в слабости "пошпионить" за своими квартиросъёмщиками, в то время как в загородном доме её дожидаются ребенок и муж.

Радиожурналистка Джоан хочет переспать с очаровательным ирландским комедийным актёром Томми. Действительно ли она ему нравится, или он просто хочет добавить пятую звезду в свой пятизвездочный отдых? Решится ли Петра бросить своего ужасного босса Шона? Сможет жюри, присуждающее награду «Лучший комик года», договориться и выбрать победителя? С кем опять флиртует эта очаровательная девушка-комик Никки? Кто завоюет публику? Кто унесет домой награду? Кто обретет любовь, кто талантлив по-настоящему и кто станет будущей звездой?

ФЕСТИВАЛЬ переносит нас в Шотландию, куда каждый август съезжаются люди со всего света, чтобы показать себя, посмотреть на других, и где каждое новое представление кажется лучше предыдущего. В общем, для некоторых людей в августе Эдинбург становится центром вселенной.