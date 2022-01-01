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Шпион, пришедший с холода
Шпион, пришедший с холода, 1965: актеры и роли
The Spy Who Came In from the Cold
Шпион, пришедший с холода
1965 / Великобритания
7.6
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Шпион, пришедший с холода, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Ритт
Martin Ritt
В ролях
Ричард Бёртон
Richard Burton
Клэр Блум
Оскар Вернер
Oskar Werner
Сирил Кьюсак
Cyril Cusack
Майкл Хордерн
Сэм Уэнамэйкер
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