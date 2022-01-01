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Шпион, пришедший с холода
Киноафиша Фильмы Шпион, пришедший с холода Шпион, пришедший с холода, 1965: актеры и роли
The Spy Who Came In from the Cold Шпион, пришедший с холода 1965 / Великобритания
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Шпион, пришедший с холода, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Ритт Мартин Ритт Martin Ritt
В ролях
Ричард Бёртон Ричард Бёртон Richard Burton Клэр Блум Оскар Вернер Oskar Werner Сирил Кьюсак Cyril Cusack Майкл Хордерн Сэм Уэнамэйкер
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