Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний выход в Бруклин
Киноафиша Фильмы Последний выход в Бруклин Последний выход в Бруклин, 1989: актеры и роли
Last Exit to Brooklyn Последний выход в Бруклин 1989
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Последний выход в Бруклин, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ули Эдель Ули Эдель Uli Edel
В ролях
Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Стивен Лэнг Стивен Лэнг Stephen Lang Берт Янг Burt Young Питер Добсон Peter Dobson Алексис Аркетт Alexis Arquette Стивен Болдуин Стивен Болдуин Stephen Baldwin Сэм Рокуэлл Сэм Рокуэлл Sam Rockwell Джейсон Эндрюс Jason Andrews Джерри Орбак Рики Лейк Ricki Lake
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс
Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
Мужчины обходят стороной: что стало с рыжей бестией из «Глухаря» (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше