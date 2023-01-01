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Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера"
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Дыра
Дыра, 1960: актеры и роли
Le Trou
Дыра
1960 / Франция / Италия
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Дыра, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Беккер
Jacques Becker
В ролях
Мишель Константен
Michel Constantin
Жан Кероди
Филипп Леруа
Philippe Leroy
Раймон Мюнье
Марк Мишель
Marc Michel
Андре Бервиль
Жан-Поль Коклен
Эдди Расими
Катрин Спаак
Catherine Spaak
Филипп Дюма
Philippe Dumas
Жерар Эрнандес
Жан Луизи
Jean Luisi
Доминик Зарди
Dominique Zardi
Поль Павель
Paul Pavel
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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