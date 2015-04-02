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Человек года Человек года
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Man of the Year Человек года 2006 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Человек года»

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Наша рецензия

В «Человеке года» Барри Левинсон продолжил саркастические опыты над американской политической реальностью, начатые еще в блистательнейшей сатирической фреске «Хвост виляет собакой» (в российском прокате – «Плутовство»). Правда, в «Плутовстве», сценарий которого написал Дэвид Мэмет, сатира была предельно жесткой, глобальной и всеобъемлющей, не оставлявшей от здания американской демократии (последнее слово, разумеется, лучше взять в кавычки) камня на камне. «Человек года», где сценарий…

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zalmen 2 апреля 2015, 12:51
Да, режиссер он классный. А в тандеме с Робином Уильямсом - вообще отлично.



Один из лучших американский актеров, в психологических фильмах.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zalmen 2 апреля 2015, 12:51
Типичный американский фильм, предсказуемый до отвращения. Плоский американский юмор.

Если бы не Робин Уильямс, великолепный в любой роли, то тут вообще нечего было бы смотреть.

Очень жаль, что в последние годы он все чаще снимается в дурацких голливудских комедиях, а не сильных психологических драмах, как это часто случалось раньше.



Что до Барри Левинсона, то у него раз на раз не приходится. Половина очень сильных фильмов, половина - бред.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mimo_hodom 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Frosya от 10/11/2006 - 00:57:04


Мне всегда казалось, что "Лучше не бывает" снял Джеймс Л. Брукс.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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