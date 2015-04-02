В «Человеке года» Барри Левинсон продолжил саркастические опыты над американской политической реальностью, начатые еще в блистательнейшей сатирической фреске «Хвост виляет собакой» (в российском прокате – «Плутовство»). Правда, в «Плутовстве», сценарий которого написал Дэвид Мэмет, сатира была предельно жесткой, глобальной и всеобъемлющей, не оставлявшей от здания американской демократии (последнее слово, разумеется, лучше взять в кавычки) камня на камне. «Человек года», где сценарий…
Один из лучших американский актеров, в психологических фильмах.
Если бы не Робин Уильямс, великолепный в любой роли, то тут вообще нечего было бы смотреть.
Очень жаль, что в последние годы он все чаще снимается в дурацких голливудских комедиях, а не сильных психологических драмах, как это часто случалось раньше.
Что до Барри Левинсона, то у него раз на раз не приходится. Половина очень сильных фильмов, половина - бред.
Мне всегда казалось, что "Лучше не бывает" снял Джеймс Л. Брукс.✊
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