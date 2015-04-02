Наша рецензия

В «Человеке года» Барри Левинсон продолжил саркастические опыты над американской политической реальностью, начатые еще в блистательнейшей сатирической фреске «Хвост виляет собакой» (в российском прокате – «Плутовство»). Правда, в «Плутовстве», сценарий которого написал Дэвид Мэмет, сатира была предельно жесткой, глобальной и всеобъемлющей, не оставлявшей от здания американской демократии (последнее слово, разумеется, лучше взять в кавычки) камня на камне. «Человек года», где сценарий…