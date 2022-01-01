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Плакса Плакса
Киноафиша Фильмы Плакса Плакса, 1990: актеры и роли
Cry-Baby Плакса 1990 / США
7.0 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Плакса, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Уотерс Джон Уотерс John Waters
В ролях
Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Эми Локэйн Сьюзэн Тиррелл Игги Поп Игги Поп Iggy Pop Уиллем Дэфоу Джо Даллесандро Полли Берген Polly Bergen Рикки Лэйк
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