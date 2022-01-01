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Плакса
Плакса, 1990: актеры и роли
Cry-Baby
Плакса
1990 / США
7.0
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Плакса, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Уотерс
John Waters
В ролях
Джонни Депп
Johnny Depp
Эми Локэйн
Сьюзэн Тиррелл
Игги Поп
Iggy Pop
Уиллем Дэфоу
Джо Даллесандро
Полли Берген
Polly Bergen
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