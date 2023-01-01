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Волосы
Волосы, 1979: актеры и роли
Hair
Волосы
1979 / США / ФРГ
7.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Волосы, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Милош Форман
Milos Forman
В ролях
Джон Сэвэдж
John Savage
Трит Уильямс
Treat Williams
Беверли Д’Анджело
Beverly D'Angelo
Энни Голден
Annie Golden
Дорси Райт
Dorsey Wright
Дон Дэкус
Шерил Барнс
Ричард Брайт
Richard Bright
Николас Рэй
Nicholas Ray
Майлз Чэпин
Miles Chapin
Ферн Тэйлер
Чарлз Денни
Херман Меклер
Herman Meckler
Агнесс Брин
Agness Breen
Беверли Д’Анджело
Beverly D'Angelo
Шарлотта Рэй
Charlotte Rae
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