Награды и номинации фильма Отвращение

Награды и номинации фильма Отвращение 1965

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Лучшая операторская работа
Номинант
Берлинале 1965 Берлинале 1965
Специальный приз жюри
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
