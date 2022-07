1 Main Title Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 5:28

2 Training Montage Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 3:43

3 Cassidy Funeral Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 6:17

4 We're Out of Gas Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 0:25

5 The Last Battle Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 3:10

6 Dogfight Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 5:37

7 Rawlings and Luciane Fly Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 2:32

8 Rawlings and Luciane Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 3:32

9 The Planes Arrive Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 1:53

10 ID the Planes Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 0:49

11 The Cuffs Are Off Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 0:49

12 Have To Get Luciane Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 1:19

13 Heroes Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 4:32

14 Battle Hymn Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 1:48

15 Black Falcon Тревор Рэбин, Don Harper / Тревор Рэбин 4:12