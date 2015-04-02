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Эскадрилья Эскадрилья
Киноафиша Фильмы Эскадрилья "Лафайет" Отзывы о фильме «Эскадрилья "Лафайет"»
Flyboys Эскадрилья "Лафайет" 2006 / США / Франция
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Эскадрилья "Лафайет"»

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Наша рецензия

Война может быть изображена в виде патетического воспитательного подвига, или в виде работы (как в «Железном кресте» Сэма Пекинпа), или медитации (как в «Тонкой красной линии» Терренса Малика), или подвига, переворачивающего человеческую природу, заставляя ее либо преобразиться светом, либо окончательно повредиться, или же в виде растворения в той неподвластной искусству реальности, которая вообще выводит рассказ за пределы художественного кинематографа. Последний случай ярче всего запечатлен в…

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Thorn 2 апреля 2015, 12:51
Что ж, фильм неплохой, эпический. Конечно, без негра не обошлось✊ . Есть некоторые забавные моменты, типа когда главный герой целится из револьвера в немецкого аса (настоящий ковбой)✊ . Что стоило тому уйти на вираж?✊ Но, видимо, "так надо". И почему это немцы все такие красные? По-моему полностью красный самолет был только у Рихтгофена. Но в целом, фильм посмотреть стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Thorn 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет затрепанный и очень наивный, для школьников.

Не, ну разве на такие фильмы надо ходить, чтобы увидеть какой-нибудь суперсюжет? Не так уж много фильмов про WWI... Стоит смотреть из-за того, что происходит в воздухе, а не на земле.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Luda 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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