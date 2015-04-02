Наша рецензия

Война может быть изображена в виде патетического воспитательного подвига, или в виде работы (как в «Железном кресте» Сэма Пекинпа), или медитации (как в «Тонкой красной линии» Терренса Малика), или подвига, переворачивающего человеческую природу, заставляя ее либо преобразиться светом, либо окончательно повредиться, или же в виде растворения в той неподвластной искусству реальности, которая вообще выводит рассказ за пределы художественного кинематографа. Последний случай ярче всего запечатлен в…