Война может быть изображена в виде патетического воспитательного подвига, или в виде работы (как в «Железном кресте» Сэма Пекинпа), или медитации (как в «Тонкой красной линии» Терренса Малика), или подвига, переворачивающего человеческую природу, заставляя ее либо преобразиться светом, либо окончательно повредиться, или же в виде растворения в той неподвластной искусству реальности, которая вообще выводит рассказ за пределы художественного кинематографа. Последний случай ярче всего запечатлен в…
Не, ну разве на такие фильмы надо ходить, чтобы увидеть какой-нибудь суперсюжет? Не так уж много фильмов про WWI... Стоит смотреть из-за того, что происходит в воздухе, а не на земле.
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