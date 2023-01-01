Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жаворонки на нитях
Киноафиша Фильмы Жаворонки на нитях Жаворонки на нитях, 1969: актеры и роли
Larks on a String / Skrivánci na niti Жаворонки на нитях 1969 / Чехословакия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Жаворонки на нитях, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иржи Мензель Иржи Мензель Jiří Menzel
В ролях
Вацлав Некар Václav Neckář Житка Зеленогорска Ярослав Саторански Владимир Смерал Властимил Бродский Vlastimil Brodský Рудольф Грушинский Rudolf Hrušínský
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Главный герой фильма «Назад в будущее» умирал три раза: не заметили даже внимательные
Публичные унижения: испанская дочь Ветлицкой оказалась в центре скандала
Эти слова Джеки Чана помогут добиться успеха: актуальны как никогда
Теперь понятно, почему ее бросили: внешность тайной жены Тома Круза вызовет оторопь
Самая успешная участница «Дома-2» показала детей: скоро мать перерастут
От злости лицо перекосило: Кейт Миддлтон высказала детям все, что думает
«Вызывает недоумение»: связь Нагиева с коллегой постарше наконец-то обросла деталями
Поставила домохозяек на место: вот как одевается Самбурская, когда никто не видит
Британцы в шоке: этот киноляп есть во всех экранизациях Шерлока Холмса, кроме советской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
История повторяется спустя 111 лет: кем оказались новые жертвы «Титаника»
Звезда советского кино делила постель с Моргуновым: обомлеете, когда ее увидите
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше