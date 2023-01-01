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Лолита Лолита
Киноафиша Фильмы Лолита Лолита, 1962: актеры и роли
Lolita Лолита 1962 / США / Великобритания
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Лолита, 1962: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Кубрик Стэнли Кубрик Stanley Kubrick
В ролях
Гэри Кокрелл Дайэна Деккер Джерри Стовин Jerry Stovin Мэриэнн Стоун Питер Селлерс Питер Селлерс Peter Sellers Сью Лайон Sue Lyon Сюзанн Гиббс Шелли Уинтерс Shelley Winters Джеймс Мейсон Джеймс Мейсон James Mason
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