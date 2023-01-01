Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хоккейные папы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Гавань
Кадры из фильма «Гавань»
Haven
Гавань
2004 / США / Великобритания / Германия / Испания
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Кадры из фильма «Гавань»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Легенда о самбо
Отзывы
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Моя ужасная сестра 2
Отзывы
2023, Россия, комедия
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Папаша в бегах
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Супермозг
Отзывы
2023, ЮАР, боевик, приключения, анимация
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Related video
Словно не от Кончаловского родила: сын Высоцкой растет копией Михалкова (фото)
Дочь цыганского барона и известная певица: Лорак скрывала правду еще об одной наследнице
«Плоская грудь, узкие бедра»: наложницы из китайского гарема очень странно выглядели
Жаль, что выбрали Безрукова: вот кто должен был играть Сашу Белого в «Бригаде»
«Ее все время задвигали»: почему Пугачеву долго не хотели показывать по советскому ТВ
Уголовник и лесоруб: вот кто в СССР стал главным Дедом Морозом и получал огромные гонорары
«Навсегда в прошлом»: бывшая жена вслед за дочерью вонзила нож в спину Машкова
Эта причудливая вещь была у каждой женщины в СССР: сейчас считается опасной
Унижал, не подбирая выражений: что творилось между главными звездами фильма «Весна на Заречной улице»
Даже ради фильма не стала целовать: Боярская дала от ворот поворот Хабенскому
Главный советский Винни-Пух едва не оказался за решеткой: сейчас в это сложно поверить
Уходили из дома, готовили для домового: так Новый год справляли только на Кавказе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить