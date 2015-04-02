Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сделка с дьяволом
Киноафиша Фильмы Сделка с дьяволом Отзывы о фильме «Сделка с дьяволом»
The Covenant Сделка с дьяволом 2006 / США
7.6 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Сделка с дьяволом»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Могучий финн Ренни Харлин весело и со вкусом продает душу дьяволу, уходя все дальше и дальше в непроглядный мрак вечной ночи. Автор уже довольно древней по меркам 2006 года четвертой части «Кошмара на улице Вязов» снова в апокалиптическом седле: забыты и скалолазы, и гонщики, и крепкие орешки, и даже долгие поцелуи на ночь, – настало время «Охотников за разумом» и «Изгоняющего дьявола». И «Сделки с дьяволом», разумеется, – или, если быть более точным, The Covenant («Завета»). Увы, после двух…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Nastusha 2 апреля 2015, 12:51
Пацаны!Вы так пишите,что все это остстой,потому что этим парням завидуете!А они такие клевые(особенно в бассейне и раздевалке),вам видимо не дано.Сюжет,конечно простоват,но меня очень музон в начале фильма и при драках приколол!НУ ПАРНИ ТАМ ПРОСТО СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sexmonach 2 апреля 2015, 12:51
Низкопробный и глупый фильм ни о чем. Снимали, вимдимо, ради того чтобы снять.

Обилие мускулистых смазливых мальчиков утомляет, ей Богу. Это не зависть, это -скука.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 4 комментария
Зимнее утро 1 комментарий
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 14 комментариев
Чекаго
Чекаго 7 комментариев
Папы против мам
Папы против мам 10 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши