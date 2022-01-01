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Под покровом небес
Под покровом небес, 1990: актеры и роли
The Sheltering Sky
Под покровом небес
1990 / Великобритания / Италия
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Под покровом небес, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бернардо Бертолуччи
Bernardo Bertolucci
В ролях
Дебра Уингер
Debra Winger
Джон Малкович
John Malkovich
Кампбелл Скотт
Джилл Беннетт
Jill Bennett
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Эрик Ву-Ан
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