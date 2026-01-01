Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Сочувствие госпоже Месть 2005

Венецианский кинофестиваль 2005 Венецианский кинофестиваль 2005
Little Golden Lion
Победитель
Best Film in Competition
Победитель
Alternatives
Победитель
Лучший фильм
Номинант
