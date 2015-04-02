Режиссеру Александру Велединскому, вне всякого сомнения, стоило оставить первый вариант названия картины – «Какими мы не будем», потому что главного героя живым назвать достаточно сложно. Собственно говоря, вполне можно даже допустить мысль, что он и вовсе не вернулся из кавказского переплета и что все его больничные и постбольничные приключения в России – не более чем посмертное видение (кое-какие указания на правомерность такой трактовки в конце фильма явственно обозначены). Но даже если…
Много мата не в тему... сюжет дурацкий просто...
омерзительное какоето ащщущение..
Фильм откровенное дерьмо, уж не знаю кто режиссер, да мне и не интересно кто такое снях. Хотя надо будет узнать, чтобы еще раз случаем не попасть на просмотр его очередного "шедевра".
Денег сейчас в стране много и все возомнили себя талантливыми киношниками.
Чеченская тематика уж больно избита, что на большее фантазии не хватает. И главное не понятно, что хотел сказать афтар, все в кучу. Это такой симбиоз из всех фильмов про "хороших" пацанов и всех фильмов "чеченцев", типа скопировал фсе самое лучшее. Только в итоге очень плохо получилось.
Присоединяюсь ко всем вышеописанным отрицательным отзывам.Но добавлю своего.
Начиная с того,что фильм никак не берет за душу заканчивая гадким впечатлением вцелом.✊ .Андрей Чадов играет нормально,но уж больно негативного и отмороженного(пускай и после войны)персонажа.Только 3 яркие сцены:он мочит чувака шашкой, тетка ему делает..., и другую он ...Все.
Отдельно скажу про Алексея Чадова.Очень уважаю актера(фильм Война считаю лучшим боевиком,который видел).Проблема в том,что на эту роль,он просто НЕ ПОДХОДИТ.Ну не его это роль.В ней он выглядет,извиняюсь, дебилом,идиотом и дурачком.
РЕЗЮМЕ: очень не советую.✊
Дракула не прав, что песня "90 суток" плохая. Ты съезди в командировку туда на эти 3 месяца (сейчас уже 6), я на тебя посмотрю, понравится песня или нет. В этой песне сказано очень многое.
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