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Плетеный человек
Плетеный человек, 2006: актеры и роли
The Wicker Man
Плетеный человек
2006 / США / Германия / Канада
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
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Плетеный человек, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нил ЛаБут
Neil LaBute
В ролях
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Эллен Берстин
Ellen Burstyn
Молли Паркер
Molly Parker
Лили Собески
Leelee Sobieski
Кэйт Бихэн
Kate Beahan
Пол Беккер
Криста Кэмпбелл
Christa Campbell
Фрэнсис Конрой
Frances Conroy
Дайэн Дилэйно
Таня Солнье
Tania Saulnier
Майкл Уайзман
Michael Weisman
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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