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Плетеный человек
Киноафиша Фильмы Плетеный человек Плетеный человек, 2006: актеры и роли
The Wicker Man Плетеный человек 2006 / США / Германия / Канада
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Плетеный человек, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нил ЛаБут Neil LaBute
В ролях
Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Эллен Берстин Эллен Берстин Ellen Burstyn Молли Паркер Молли Паркер Molly Parker Лили Собески Лили Собески Leelee Sobieski Кэйт Бихэн Kate Beahan Пол Беккер Криста Кэмпбелл Christa Campbell Фрэнсис Конрой Фрэнсис Конрой Frances Conroy Дайэн Дилэйно Таня Солнье Tania Saulnier Майкл Уайзман Michael Weisman
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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