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Плетеный человек
Киноафиша Фильмы Плетеный человек Отзывы о фильме «Плетеный человек»
The Wicker Man Плетеный человек 2006 / США / Германия / Канада
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о фильме «Плетеный человек»

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Tiriel 2 апреля 2015, 12:51
✊ Совершенно согласна с предыдущим оратором. Отстой полный. Настроение испортили на неделю вперед.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Rev 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший. С оригинальной и непредсказуемой концовкой. Да и один эпизод когда Кейдж врезал толстой тётке чего то да стоит.

Готов подискутировать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GhIO 2 апреля 2015, 12:51
Слушайте, а чего это вам так Кейдж всем нравится? вы его фильмы называете "хорошими"? Лично я фильм смотреть не хочу, потому что этот ...Кейдж вечно все портит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
unil 2 апреля 2015, 12:51
Эм.. а вы заметили что в Фильме нет музыки?

Я посмотрел фильм, я просто в шоке. Мне понравился, но концовка это вообще..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
STRANGER1OK 2 апреля 2015, 12:51
ужас!!! такого бреда я давно несмотрел...интересно скока кейджу заплатили за фильм!!!а концовка меня невпечатлила а наоборот растроила.бррр для тех кто несмотрел могу посоветовать неходить в кин оа просто посомтреть в домашней обстановке много непотеряете!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ZVONOK 2 апреля 2015, 12:51
ТЕПЕРЬ Я БОЮСЬ ЖЕНЩИН ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алексей 2 апреля 2015, 12:51
Кстати, о грузовике... Если весь этот спектакль специально разыгран для Кейджа, то как ими была устроена катострофа с грузовиком? Или же это происходило в его больном сознании? Но, опяять же, как они именно этого добились?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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