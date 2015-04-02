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Плетеный человек
Отзывы о фильме «Плетеный человек»
The Wicker Man
Плетеный человек
2006 / США / Германия / Канада
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.7
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Tiriel
2 апреля 2015, 12:51
✊ Совершенно согласна с предыдущим оратором. Отстой полный. Настроение испортили на неделю вперед.✊
2 апреля 2015, 12:51
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Rev
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший. С оригинальной и непредсказуемой концовкой. Да и один эпизод когда Кейдж врезал толстой тётке чего то да стоит.
Готов подискутировать.
2 апреля 2015, 12:51
0
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GhIO
2 апреля 2015, 12:51
Слушайте, а чего это вам так Кейдж всем нравится? вы его фильмы называете "хорошими"? Лично я фильм смотреть не хочу, потому что этот ...Кейдж вечно все портит.
2 апреля 2015, 12:51
0
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unil
2 апреля 2015, 12:51
Эм.. а вы заметили что в Фильме нет музыки?
Я посмотрел фильм, я просто в шоке. Мне понравился, но концовка это вообще..
2 апреля 2015, 12:51
0
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STRANGER1OK
2 апреля 2015, 12:51
ужас!!! такого бреда я давно несмотрел...интересно скока кейджу заплатили за фильм!!!а концовка меня невпечатлила а наоборот растроила.бррр для тех кто несмотрел могу посоветовать неходить в кин оа просто посомтреть в домашней обстановке много непотеряете!
2 апреля 2015, 12:51
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ZVONOK
2 апреля 2015, 12:51
ТЕПЕРЬ Я БОЮСЬ ЖЕНЩИН ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Алексей
2 апреля 2015, 12:51
Кстати, о грузовике... Если весь этот спектакль специально разыгран для Кейджа, то как ими была устроена катострофа с грузовиком? Или же это происходило в его больном сознании? Но, опяять же, как они именно этого добились?
2 апреля 2015, 12:51
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Я посмотрел фильм, я просто в шоке. Мне понравился, но концовка это вообще..
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