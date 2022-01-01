Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Держи ритм Держи ритм
Киноафиша Фильмы Держи ритм Держи ритм, 2006: актеры и роли
Take the Lead Держи ритм 2006 / США
6.6 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Держи ритм, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лиз Фридлэндер
В ролях
Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Роб Браун Rob Brown Элфри Вудард Элфри Вудард Alfre Woodard Данте Баско Данте Баско Dante Basco Лирик Бент Дженна Деван Дженна Деван Jenna Dewan Лора Бенанти Лорен Коллинз Lauren Collins Джонатан Мэйлен Jonathan Malen
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Приложение киноафиши