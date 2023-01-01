Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наука сна Наука сна
Киноафиша Фильмы Наука сна Наука сна, 2006: актеры и роли
The Science of Sleep / La Science des rêves Наука сна 2006 / Франция / Италия
7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Наука сна, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мишель Гондри Мишель Гондри Michel Gondry
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь Гаэль Гарсия Берналь Gael García Bernal Шарлотта Гeнcбур Шарлотта Гeнcбур Charlotte Gainsbourg Ален Шаба Ален Шаба Alain Chabat Пьер Ванек Pierre Vanek Аурелиа Пти Стефан Мецгер Stéphane Metzger Инго Леззи Жан-Мишель Бернар Миу Миу Миу Миу Miou-Miou Эмма де Кон Emma de Caunes
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Related video
Ради этого сериала в СССР бросали все дела: на Западе из-за него плевались
Ни в чем себе не отказывает и худеет: диета Бьянки понравится самым ленивым
Будете смеяться до истерики: эти «русские» имена обожают иностранцы
Самой крупной новорожденной в мире уже 15: растет сердцеедка (фото)
«Василиса Прекрасная» бросила все ради мужчины: выбрала точно не за внешность
Фомин только рот раскрывал: настоящего «солиста» Hi-Fi на сцену было не выпустить
Ярмольник озвучил грустную причину, по которой красивые женщины часто одиноки: дело не в мужчинах
Гении ошибаются: над ляпом в «Иван Васильевич меняет профессию» хохотал весь СССР
Плесень — не самая большая проблема: в каких условиях был вынужден жить Маршал (фото)
Стишок «Ладушки-ладушки» пробирает до мурашек: о чем он, детям лучше не рассказывать
От этой советской привычки необходимо срочно избавиться: до добра не доведет
Фрейндлих назвала ошибку многих, из-за которой придется раскаиваться до конца дней: от слов мурашки по коже
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше