Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Разбой"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Профессия: репортер
Профессия: репортер, 1975: актеры и роли
Professione: reporter / The passenger
Профессия: репортер
1975 / Италия / Испания / Франция
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Профессия: репортер, 1975: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Микеланджело Антониони
Michelangelo Antonioni
В ролях
Джек Николсон
Jack Nicholson
Мария Шнайдер
Maria Schneider
Дженни Ранэйкр
Jenny Runacre
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стоп-слово
Рецензия
Отзывы
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Отзывы
2023, США, комедия
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить