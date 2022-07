1 Musica ricercata, II (Mesto, rigido e cerimoniale) Dominic Harlan / György Ligeti 4:18

2 Waltz 2 from Jazz Suite Concertgebouworkest / Дмитрий Шостакович 3:41

3 Baby Did a Bad Bad Thing Chris Isaak 2:54

4 When I Fall In Love Victor Silvester and His Orchestra / Victor Young 3:00

5 I Got It Bad (And That Ain't Good) Oscar Peterson Trio / Paul Francis Webster 3:12

6 Naval Officer Jocelyn Pook 4:52

7 The Dream Jocelyn Pook 4:56

8 Masked Ball Jocelyn Pook 3:43

9 Migrations (with Manickam) Harvey Brough, Jocelyn Pook, Manickam Yogeswaran / Jocelyn Pook 3:46

10 If I Had You Roy Gerson / Ted Shapiro 7:01

11 Strangers In the Night Peter Hughes Orchestra 2:31

12 Blame It On My Youth Brad Mehldau / Levant 6:17

13 Grey Clouds Dominic Harlan / Ференц Лист 3:19