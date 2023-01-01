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Дом-монстр Дом-монстр
Киноафиша Фильмы Дом-монстр Дом-монстр, 2006: актеры и роли
Monster House Дом-монстр 2006 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Дом-монстр, 2006: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Гил Кинан Gil Kenan
В ролях
Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Ник Кэннон Ник Кэннон Nick Cannon Мэгги Джилленхол Мэгги Джилленхол Maggie Gyllenhaal Кевин Джеймс Кевин Джеймс Kevin James Джейсон Ли Джейсон Ли Jason Lee Фред Уиллард Фред Уиллард Fred Willard Джон Хидер Джон Хидер Jon Heder Митчел Муссо Mitchel Musso Сэм Лернер Сэм Лернер Sam Lerner Спенсер Лок Спенсер Лок Spencer Locke Вуди Шульц Woody Schultz Кэтлин Тёрнер Кэтлин Тёрнер Kathleen Turner Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara
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