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Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы"
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Дом-монстр
Дом-монстр, 2006: актеры и роли
Monster House
Дом-монстр
2006 / США
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Дом-монстр, 2006: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Гил Кинан
Gil Kenan
В ролях
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Ник Кэннон
Nick Cannon
Мэгги Джилленхол
Maggie Gyllenhaal
Кевин Джеймс
Kevin James
Джейсон Ли
Jason Lee
Фред Уиллард
Fred Willard
Джон Хидер
Jon Heder
Митчел Муссо
Mitchel Musso
Сэм Лернер
Sam Lerner
Спенсер Лок
Spencer Locke
Вуди Шульц
Woody Schultz
Кэтлин Тёрнер
Kathleen Turner
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
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