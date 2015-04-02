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Дом-монстр
Отзывы о мультфильме «Дом-монстр»
Monster House
Дом-монстр
2006 / США
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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JP
2 апреля 2015, 12:51
Я смотрела его на дивидишке 8в1, время от времени был слышен смех в зале и исчезала картинка, но мне так понравилось, что я бы посмотрела "Дом-монстр" в кино ✊ Для меня большой неожиданностью было то, что в некоторых эпизодах действительно было жутковато, маленьким детям понравится точно ✊ _Как_ нарисован мульт я не разглядела из-за плохого качества экранки, могу сказать только, что каждый отдельный персонаж заслуживает похвалы - очень настоящие дети получились, очень смешной представитель п... ой, не буду спойлерить) Вообщем, хо-ро-шо ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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JP
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение LoganV2 от 20/08/2006 - 23:44:47
вот скажите, пожалуйста, вы имеете право править свои сабжи?.. тогда поправьте! и уберите спойлеры из темы фильма, который еще даже не вышел на экраны. имейте совесть. я этот форум часто читаю на предмет отзывов еще _до_ того, как иду в кинотеатр, а ваш отзыв непременно испортил бы мне всю малину. или хотя бы запостите: "ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ!!!"
вчера видела в какой-то кинонарезке сюжет об этом мульте, аниматор уверял, что в нем применена какя-то новая технология движения персонажей, которая позволяет максимально сделать их похожими на настоящую игру актеров: и мимику, и жесты полностью "снимают" с актеров, т.е. их участие в нем ограничивается не только озвучкой и возможным внешним сходством... эээ, честно говоря, я этого не разглядела ✊ но обязательно буду высматривать, когда пойду в кино ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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JP
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Uzik, 30/08/2006 - 17:23:45):
Видимо крыша у уважаемого мною Мастера уже "поехала"..
дык "Дом-Монстр" вовсе не Земекиса творение ✊ он имеет к мультфильму такое же отношение как, скажем, Люк Бессон к фильму "Дансер"
2 апреля 2015, 12:51
0
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JP
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Nina, 31/08/2006 - 08:18:21):
А вот моей племяннице тоже 7 лет страшно было. Наверное от толстокожести ребенка зависит. Я ж говорю - водить детей только любителей такого жанра можно.
На самом деле изначально (в сша т.е.) мульт показывали с возрастным ограничением (от 10 лет, или на усмотрение мам и пап) и то, что в нашей стране на него спокойно ведут семилетних детей, вина прокатчиков и безалаберных родителей, а не создателей фильма. Я однажды видела, как мамаша взяла дочке билет на "Дум", потому что на "Цыпу" в премьерный день все раскупили. Тут не ребенок решать должен ✊
2 апреля 2015, 12:51
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вот скажите, пожалуйста, вы имеете право править свои сабжи?.. тогда поправьте! и уберите спойлеры из темы фильма, который еще даже не вышел на экраны. имейте совесть. я этот форум часто читаю на предмет отзывов еще _до_ того, как иду в кинотеатр, а ваш отзыв непременно испортил бы мне всю малину. или хотя бы запостите: "ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ!!!"
вчера видела в какой-то кинонарезке сюжет об этом мульте, аниматор уверял, что в нем применена какя-то новая технология движения персонажей, которая позволяет максимально сделать их похожими на настоящую игру актеров: и мимику, и жесты полностью "снимают" с актеров, т.е. их участие в нем ограничивается не только озвучкой и возможным внешним сходством... эээ, честно говоря, я этого не разглядела ✊ но обязательно буду высматривать, когда пойду в кино ✊
дык "Дом-Монстр" вовсе не Земекиса творение ✊ он имеет к мультфильму такое же отношение как, скажем, Люк Бессон к фильму "Дансер"
На самом деле изначально (в сша т.е.) мульт показывали с возрастным ограничением (от 10 лет, или на усмотрение мам и пап) и то, что в нашей стране на него спокойно ведут семилетних детей, вина прокатчиков и безалаберных родителей, а не создателей фильма. Я однажды видела, как мамаша взяла дочке билет на "Дум", потому что на "Цыпу" в премьерный день все раскупили. Тут не ребенок решать должен ✊
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