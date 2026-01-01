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Сокровище прекрасного принца
Сокровище прекрасного принца
, 2027
Comoara lui Harap-Alb
Румыния, Молдавия / приключения, семейный
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Bogdan Farcas
Harap-Alb
Юлиан Постелнику
Spânul
Ада Лупу
Sfanta Duminica
Ionut Cornila
Alexandru
Bogdan Farcas
Harap-Alb
Andrei Voicu
Sebastian
Maria Tulea
Iris
Matei Donciu
Horia
Miriam Simsensohn
Leti
Petre Mihai
Bobo
Lars Constantin Stamate
Dobi
Режиссер
Игорь Кобылянский
Сценарист
Mihai Manescu
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния / Молдавия
Год выпуска
2027
Производство
Colorbitor, Symbol Media, Frame Film
Другие названия
Comoara lui Harap-Alb, Pădurea șoaptelor pierdute, The Forest of Lost Whispers
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