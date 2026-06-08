Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Хейдстаун
7.6
Хейдстаун - Трейлер
Киноафиша Фильмы Хейдстаун
7.6

Хейдстаун

, 2026
Hadestown: The Musical
США / музыка, мюзикл
Трейлеры
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Хейдстаун
7.6
Пойду 0
Не пойду 0
Хейдстаун - Трейлер
Хейдстаун  Трейлер

В ролях

Reeve Carney
Orpheus
Эва Ноблезада
Эва Ноблезада
Eurydice
Андре Де Шилдс
Hermes
Патрик Пейдж
Hades
Эмбер Грэй
Эмбер Грэй
Persephone
Bella Brown
Fate I
Madeline Charlemagne
Fate II
Allie Daniel
Fate III
Lauren Azania
Worker
Tiago Dhondt-Bamberger
Worker
Режиссер Бретт Салливан
Сценарист Anais Mitchell
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2026
Премьера в мире 8 июня 2026
Производство National Theatre, Steam Motion and Sound
Другие названия
Hadestown: The Musical, Hadestown

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Хейдстаун - Трейлер
Хейдстаун Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее
Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа
Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше