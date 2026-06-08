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Хейдстаун
7.6
Хейдстаун
, 2026
Hadestown: The Musical
США / музыка, мюзикл
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О фильме
Расписание
Кадры
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Постеры
Трейлеры
7.6
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Хейдстаун
Трейлер
Трейлер
В ролях
Reeve Carney
Orpheus
Эва Ноблезада
Eurydice
Андре Де Шилдс
Hermes
Патрик Пейдж
Hades
Эмбер Грэй
Persephone
Bella Brown
Fate I
Madeline Charlemagne
Fate II
Allie Daniel
Fate III
Lauren Azania
Worker
Tiago Dhondt-Bamberger
Worker
Режиссер
Бретт Салливан
Сценарист
Anais Mitchell
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 21 минута
Год выпуска
2026
Премьера в мире
8 июня 2026
Производство
National Theatre, Steam Motion and Sound
Другие названия
Hadestown: The Musical, Hadestown
Еще
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
Трейлеры фильма
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Хейдстаун
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