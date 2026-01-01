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Плохой отец
Плохой отец
, 2026
El mal padre
Испания
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Эдуард Фернандес
Santiago Balmes
Адам Езерски
Jorge Picó
Pau Márquez
Alumno
Франческо Карриль
Amparo Oltra
Ginecóloga
Режиссер
Roberto Bueso
Сценарист
Roberto Bueso
,
Óscar Díaz Cruz
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2026
Производство
Atresmedia Cine, Misent Producciones S.L., Mod Producciones
Другие названия
El mal padre
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