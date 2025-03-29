Семь легендарных героинь - Ариэль, Белль, Алиса, Золушка, Белоснежка, фея Динь-Динь и Спящая красавица - исчезают из своих миров. Их похитил Безумный Шляпник, тот самый из Страны Чудес, но теперь он не просто безумен - он проклят. Чтобы снять заклятие, он должен провести конкурс красоты на выживание. Девушки заперты в старом особняке, где каждый раунд приближает их к гибели. Шляпник не выбирает победительницу - участницы сами решают, кто из них самая прекрасная. Та, что останется в живых, получит свободу. Но смогут ли бывшие принцессы забыть о своих добрых сердцах и стать хладнокровными убийцами?