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Постер фильма Прекрасней всех на свете
3.4
Прекрасней всех на свете - Трейлер
Киноафиша Фильмы Прекрасней всех на свете
3.4

Прекрасней всех на свете

, 2025
Fairest of Them All
Великобритания / фэнтези, ужасы / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Прекрасней всех на свете
3.4
Пойду 0
Не пойду 0
Прекрасней всех на свете - Трейлер
Прекрасней всех на свете  Трейлер

О фильме

Семь легендарных героинь - Ариэль, Белль, Алиса, Золушка, Белоснежка, фея Динь-Динь и Спящая красавица - исчезают из своих миров. Их похитил Безумный Шляпник, тот самый из Страны Чудес, но теперь он не просто безумен - он проклят. Чтобы снять заклятие, он должен провести конкурс красоты на выживание. Девушки заперты в старом особняке, где каждый раунд приближает их к гибели. Шляпник не выбирает победительницу - участницы сами решают, кто из них самая прекрасная. Та, что останется в живых, получит свободу. Но смогут ли бывшие принцессы забыть о своих добрых сердцах и стать хладнокровными убийцами?

В ролях

Крисси Вунна
Крисси Вунна
Наташа Тозини
Наташа Тозини
Belle
Даниэль Скотт
Даниэль Скотт
Sleeping Beauty
Келли Райан Сэнсон
Келли Райан Сэнсон
Cinderella
Lewis Santer
Mad Hatter
Даниэль Рональд
Snow White
Tim Cullingworth-Hudson
Prince Stephen
Alina Desmond
Andre D'Cruz
Марк Сирс
Тайлер Уинчкомб
Тайлер Уинчкомб
Prince Raymond
Katie Kennedy
Tinkerbell
Режиссер Kunahan Thampi
Сценарист Харрисон Боксли
Композитор Rebecca Corfield
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 29 марта 2025
Премьера в мире 29 марта 2025

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство ITN Films
Другие названия
Fairest of Them All

Рейтинг фильма

3.4
Оцените 10 голосов
3.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Прекрасней всех на свете - Трейлер
Прекрасней всех на свете Трейлер
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