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Мать Меган вновь вышла замуж, но её избранник Том несёт в их семью одну неудачу за другой. Когда из‑за драки отчима с соседом рушатся планы Меган по покупке дома, она решает сделать всё, чтобы разлучить мать с «источником проблем». Вместе со своим парнем Лиамом она обращается к развязной красотке Эве, чтобы та соблазнила Тома и подготовила на него компромат. Вот только это решение может разрушить не только семью матери, но и собственные отношения Меган.