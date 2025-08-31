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Постер фильма Разлучница
6.5
Разлучница - Трейлер
Киноафиша Фильмы Разлучница
6.5

Разлучница

, 2025
Homewrecker
США / комедия, триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Разлучница
6.5
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Не пойду 0
Разлучница - Трейлер
Разлучница  Трейлер

О фильме

Мать Меган вновь вышла замуж, но её избранник Том несёт в их семью одну неудачу за другой. Когда из‑за драки отчима с соседом рушатся планы Меган по покупке дома, она решает сделать всё, чтобы разлучить мать с «источником проблем». Вместе со своим парнем Лиамом она обращается к развязной красотке Эве, чтобы та соблазнила Тома и подготовила на него компромат. Вот только это решение может разрушить не только семью матери, но и собственные отношения Меган.

В ролях

Дэниэл Рашид
Дэниэл Рашид
Liam
Брэдли Снедекер
Tom
Manny Spero
Max
Bryan Safi
George
Kevin Changaris
Cop #2
Ryan Brophy
Karaoke friend #3
Sami Kolko
Reilly Anspaugh
Megan
Adria Tennor
Jen
Jorji Diaz Fadel
Ava
Brendan Bodi
Cop #2
Режиссер Dante Marino
Сценарист Dante Marino
Композитор Dante Marino
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 2 сентября 2025
Премьера в мире 31 августа 2025

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Defector Films (II)
Другие названия
Homewrecker, Yuva Yıkıcı, 家庭破坏者

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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