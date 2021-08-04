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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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, 2021
Aftermath
США / драма, ужасы, детектив / 18+
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Отзвуки
Трейлер
Трейлер
О фильме
Переехав в дом своей мечты, молодая пара очень скоро сталкивается со странными и пугающими явлениями в нём. Постепенно они понимают, что на чердаке живёт нечто жуткое, а история дома полна страшных тайн.
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В ролях
Эшли Грин
Natalie Dadich
Шон Эшмор
Kevin Dadich
Jason Liles
Otto
Бритт Барон
Dani
Шариф Аткинс
Officer Richardson
Диана Хоппер
Avery
Росс МакКолл
Nick Scott
Паула Гарсес
Claudia
Джэми Калер
Сьюзан Уолтерс
Debbie Fan
Michaela Sasner
Режиссер
Питер Уинтер
Сценарист
Дакота Горман
,
Питер Уинтер
Композитор
Sacha Chaban
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 54 минуты
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
4 августа 2021
Премьера в мире
4 августа 2021
Где посмотреть фильм
ОККО
, ИВИ
Производство
Productivity Media, RiverRun Entertainment, Winther Brothers Entertainment
Другие названия
Aftermath, Mudança Mortal, Mudanza mortal, Aftermath - Orrori dal passato, Conséquences, Dom z koszmarów, Kauhujen koti, Kuća iz snova, Rémálmaid otthona, Sır Yuvası, Urmările trecutului, Отзвуки, 余波, 战栗余波, 戰慄餘波
Еще
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
10
голосов
5.3
IMDb
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