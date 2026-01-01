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Скажи мне, что ты чувствуешь
5.1
Скажи мне, что ты чувствуешь
, 2026
Tell Me What You Feel
Польша / драма
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.1
В ролях
Izabella Dudziak
Maria
Jan Salasinski
Patryk
Magdalena Michalska
Self - Intimacy coordinator
Сценарист
Agata K. Koschmieder
,
Лукаш Рондуда
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2026
Производство
Koskino Natalia Grzegorzek
Другие названия
Powiedz mi, co czujesz, Tell Me What You Feel, Bana Ne Hissettiğini Söyle
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Рейтинг фильма
5.1
Оцените
10
голосов
5.1
IMDb
Отзывы о фильме
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