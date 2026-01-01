Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Скажи мне, что ты чувствуешь
5.1
Киноафиша Фильмы Скажи мне, что ты чувствуешь
5.1

Скажи мне, что ты чувствуешь

, 2026
Tell Me What You Feel
Польша / драма
Постер фильма Скажи мне, что ты чувствуешь
5.1

В ролях

Izabella Dudziak
Maria
Jan Salasinski
Patryk
Magdalena Michalska
Self - Intimacy coordinator
Сценарист Agata K. Koschmieder, Лукаш Рондуда
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2026
Производство Koskino Natalia Grzegorzek
Другие названия
Powiedz mi, co czujesz, Tell Me What You Feel, Bana Ne Hissettiğini Söyle

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз
Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа
Самое грязное место в туалете — не ершик или ободок унитаза: эту вещь постоянно касаются открытой кожей
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше