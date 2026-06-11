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Постер фильма Все влюбленные в ночи
6.8
Киноафиша Фильмы Все влюбленные в ночи
6.8

Все влюбленные в ночи

, 2026
Subete mayonaka no koibitotachi
Япония / драма, мелодрама
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Постер фильма Все влюбленные в ночи
6.8
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Не пойду 0

В ролях

Юкино Киши
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Mitsutsuka
Мисато Морита
Мисато Морита
Акихиса Шионо
Акихиса Шионо
Юко Накамура
Юко Накамура
Кирара Инори
Tomo Nakai
Юта Хаяси
Mai Fukagawa
Mijika Nagai
Режиссер Юкико Содэ
Сценарист Юкико Содэ, Mieko Kawakami
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 11 июня 2026
Дата выхода
1 января 2027 Испания
Другие названия
Subete mayonaka no koibitotachi, All the Lovers in the Night, De toutes les nuits, les amants, Subete mayonaka no koibito-tachi, すべて真夜中の恋人たち

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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