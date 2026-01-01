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Ты меня понимаешь или я тебе все объясню?
Ты меня понимаешь или я тебе все объясню?
, 2026
¿Me entiendes o te lo explico?
Испания / комедия
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Júlia Creus
Eva
Макарена Гомес
Puri
Чиро Миро
Mari Cielo Pajares
Chelo
Octavi Pujades
Jaime
Mikel Herzog Jr.
Jaime joven
Miguel Lago
Cabo Fernandez
Marina Laspiur
La Pico
Unai Liarte
Carlos Joven
Cristina Medina
Maria
Режиссер
Jordi Calvet San José
Сценарист
Jordi Calvet San José
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2026
Производство
E-Media Canary Project
Другие названия
¿Me entiendes o te lo explico?
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